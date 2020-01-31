Увидеть можно только с неба: в Калифорнии создали огромный портрет Коби Брайанта на траве (фото, видео)

Семейная пара выстригла изображение баскетболиста при помощи газонокосилок.

В Плезантоне, штат Калифорния, создали гигантский портрет погибшего баскетболиста Коби Брайанта на травяном поле.

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеВ откровенном купальнике: скандальная модель неоднозначно почтила память легенды НБА Брайанта (фото, видео)

Авторами портрета стала семейная пара - Келли Пирсон и ее муж Пит Дэвис.

Изображение размером 35 на 28 метров пара выстригла при помощи газонокосилок, а также GPS-навигатора. При помощи цифровой обработки газонокосилка выдувала воздух таким образом, чтобы наклонить траву в нужную сторону и ее цвет мог меняться от темного к светлому.

Увидеть портрет легендарного баскетболиста можно только с неба.

Напомним, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь пассажиров вертолета погибли 26 января в результате крушения воздушного судна в Калифорнии.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что журнал Time посвятил обложку Брайанту.