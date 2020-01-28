Журнал Time посвятил обложку погибшему баскетболисту Брайанту (фото)

Популярный журнал почтил память легендарного экс-игрока НБА.

Известный американский журнал Time поместил на обложку свежего номера легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который 26 января погиб в авиакатастрофе.

Об этом Time сообщает в Twitter.

"Его дочь должна быть с ним на обложке. Я думаю, он хотел бы этого", - подметил один из читателей в Twitter.

Напомним, Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета. Кроме них, в авиакатастрофе погибло еще семь человек, которые находились на борту воздушного судна.

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Брайант на протяжении двадцати лет выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". Вместе с командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Брайант занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА.

Основной версией аварии является неудачная попытка пилота преодолеть низкую облачность, в результате которой вертолет столкнулся с холмом.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что на вертолете Брайанта не было черных ящиков.