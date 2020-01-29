Все решили несколько метров: появились новые детали крушения вертолета баскетболиста Брайанта

Падение воздушного судна длилось около минуты.

Появились новые подробности крушения вертолета в Южной Калифорнии с легендарным баскетболистом НБА Коби Брайантом на борту.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди.

Вертолет Sikorsky S-76 быстро набирал высоту и поднялся на 700 метров над землей, чтобы выйти из зоны плохой видимости из-за сильной облачности.

На этой высоте пилот начал нисходящий левый поворот, после чего началось падение, которое произошло с очень большой скоростью. Вертолет падал всего минуту.

Хоменди отметила, что на высоте 300 метров вертолет ударился о склон горы. Всего на 7-10 метров выше находилась ее вершина, поэтому судно могло избежать фатального столкновения при другом стечении обстоятельств.

Следователи все еще не знают, почему вертолет начал падать. Тела жертв уже извлечены из обломков. Полное расследование аварии может занять около года.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром 26 января в районе города Калабасас (Калифорния, США). Вместе со знаменитым баскетболистом погибла его дочь Джианна, а также еще семь человек.

УНИАН ранее сообщал о том, что очевидец сделал фото сразу после крушения вертолета Коби Брайанта.