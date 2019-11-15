Украина выразила протест Японии из-за участия сборной "ДНР" на турнире по карате KWF в Токио (фото)
Посольство Украины передало МИД Японии ноту протеста из-за участия сборной из так называемой "ДНР" на IX Кубке мира по карате KWF, который проходил в Токио 9-10 ноября.
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Заявление посольства Украины опубликовано в Facebook.
"В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны", - гласит заявление пресс-службы посольства.
Стоит отметить, что Всемирная федерация каратэномичи (KWF) не связана с традиционным карате. Это отдельный вид спорта, который не слишком популярен в мире.
На турнире выступали спортсмены из 32 стран.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинские школьники завоевали 52 медали на Всемирных играх боевых искусств.