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Украинские школьники завоевали 52 медали на Всемирных играх боевых искусств

20:21, 19 июня 2019
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13 спортсменов представляли Украину в карате / фото: instagram.com/ukf_official

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, на счету нашей сборной и 12 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Украинская сборная по итогам соревнований завоевала наибольшее количество наград среди всех 20 стран-участниц.

На Combat Games Украину представляли 74 школьника из 17 регионов Украины.

Соревнования проходили в пяти видах: вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, карате и тхэквондо.

УНИАН ранее также сообщал о том, что на Европейских играх в Минске Украину представят 198 спортсменов.

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Теги: #дзюдо#греко-римская борьба#каратэ#тхэквондо#вольная борьба