Украинские школьники завоевали 52 медали на Всемирных играх боевых искусств
20:21, 19 июня 2019Другое
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Сборная Украины стала лучшей на соревнованиях в Венгрии.
13 спортсменов представляли Украину в карате / фото: instagram.com/ukf_official
Сборная украинских школьников завоевала 52 медали на Всемирных играх боевых искусств Combat Games-2019 в Будапеште.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, на счету нашей сборной и 12 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых медалей.
Украинская сборная по итогам соревнований завоевала наибольшее количество наград среди всех 20 стран-участниц.
На Combat Games Украину представляли 74 школьника из 17 регионов Украины.
Соревнования проходили в пяти видах: вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, карате и тхэквондо.
УНИАН ранее также сообщал о том, что на Европейских играх в Минске Украину представят 198 спортсменов.
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