Украинские школьники завоевали 52 медали на Всемирных играх боевых искусств

Сборная Украины стала лучшей на соревнованиях в Венгрии.

Сборная украинских школьников завоевала 52 медали на Всемирных играх боевых искусств Combat Games-2019 в Будапеште.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, на счету нашей сборной и 12 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Украинская сборная по итогам соревнований завоевала наибольшее количество наград среди всех 20 стран-участниц.

На Combat Games Украину представляли 74 школьника из 17 регионов Украины.

Соревнования проходили в пяти видах: вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, карате и тхэквондо.

УНИАН ранее также сообщал о том, что на Европейских играх в Минске Украину представят 198 спортсменов.