Историческая победа: Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона

Элина Свитолина стала первой украинкой, которая сыграет в полуфинале турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона-2019.

В матче 1/4 финала украинская теннисистка обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову, которая является 68-й ракеткой мира.

Свитолина одержала победу в двух сетах - 7:5, 6:4. Причем в первой партии украинка уступала со счетом 2:5, но сумела проявить характер.

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Лучшим результатом Свитолиной на Уимблдоне до этого года был выход в 1/8 финала, а на турнирах "Большого шлема" - выход в четвертьфинал.

Отметим, что украинские теннисисты ранее не выходили в полуфинал Уимблдона ни в женском, ни в мужском одиночном разрядах.

Что касается всех турниров "Большого шлема", то Свитолина стала первой украинкой в женском одиночном разряде, которой удалось добраться до полуфинала "мэйджоров". У мужчин дважды в 1/2 финала играл Андрей Медведев (на "Ролан Гаррос" в 1993 и 1999 годах).

В полуфинале Свитолину ждет встреча с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп, которая на данный момент занимает в мировой классификации седьмое место.

Как сообщал УНИАН, ранее на Уимблдоне Свитолина обыграла хорватскую теннисистку Петру Мартич.