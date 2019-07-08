Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона (видео)

Украина обыграла хорватку Петру Мартич.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в четвертом раунде Уимблдона.

Соперницей украинки была хорватка Петра Мартич, которая является 24-й ракеткой мира.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты, а которые Элина три раза подала навылет и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Теннисистка из Одессы в итоге оформила комфортную победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Видео развязки противостояния опубликовал официальный YouTube-канал WTA.

Таким образом Свитолина показала свой лучший результат на Уимблдоне и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира, где ее соперницей станет победительница матча двух чешек - Каролины Плишковой и Каролины Муховой.

Стоит отметить, что Свитолина стала первой украинкой в истории Уимблдона, которой удалось выйти в четвертьфинал. Также она уже гарантировала себе шестую строчку в рейтинге WTA по итогам соревнований.

Еще одна украинка Даяна Ястремская в четвертом раунде турнира уступила китаянке Чжан Шуай со счетом 4:6, 6:1, 2:6 и покинула турнир.

УНИАН также сообщал, что Уимблдон покинули две украинские теннисистки.