Вице-чемпион Олимпийских игр Беленюк исполнил мечту, показав Киев с высоты птичьего полета (фото)

"Мечтайте и не забывайте реализовывать свои мечты!" - обратился известный спортсмен к подписчикам.

Вице-чемпион Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк исполнил мечту, полетав на вертолете над украинской столицей.

"Всегда мечтал полетать на вертолёте, сегодня эта мечта сбылась! С высоты птичьего полёта Киев просто прекрасен, плюс погода сегодня порадовала. Мечтайте и не забывайте реализовывать свои мечты! Мне кажется это одна из важнейших миссий человеческой жизни", - написал Беленюк в Instagram, приложив фотографии из своего воздушного путешествия.

Напомним, Жан Беленюк яляется одним из претендентов на звание "Спортсмен года-2018" Всеукраинской торжественной церемонии «Герои спортивного года-2018» под эгидой НОК.