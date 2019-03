Вице-чемпион Олимпийских игр Беленюк исполнил мечту, показав Киев с высоты птичьего полета (фото)

Всегда мечтал полетать на вертолёте, сегодня эта мечта сбылась! С высоты птичьего полёта Киев просто прекрасен, плюс погода сегодня порадовала:) Мечтайте, и не забывайте реализовывать свои мечты! Мне кажется это одна из важнейших миссий человеческой жизни;) @1_eddy_1 спасибо;) #яктебенелюбитикиєвемій

