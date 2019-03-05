Объявлены тройки претендентов «Спортивного Оскара-2018»

На премию Лучший спортсмен года-2018 претендуют Абраменко, Беленюв и Верняев - у мужчин, и Белодед, Костевич и Свитолина - у женщин.

Сегодня в Олимпийском доме состоялось заседание Украинской Академии спорта, на котором члены Академии – легендарные спортсмены разных лет путем тайного голосования определялись с именами победителей ХІІІ Всеукраинской торжественной церемонии «Герои спортивного года-2018» в 9 номинациях.

Имена обладателей «Спортивного Оскара» назовут во время самой Церемонии, которая состоится 30 марта в Киеве, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«2018-й был Олимпийским годом. Яркое начало ему задал наш «золотой» Александр Абраменко, который на Олимпийских играх в Пхенчхане переписал историю украинского спорта. Мы радовались громким победам Элины Свитолиной, наших чемпионов и призеров чемпионатов мира: Елены Костевич, Дарьи Белодед, Аллы Черкасової, Жана Беленюка, Олега Верняева и всех других наших медалистов самых престижных стартов. Болели и гордились блестящими свершениями нашей молодежи, которые в далеком Буэнос-Айресе завоевали 23 медали III Юношеских Олимпийских игр», - сказал во время заседания президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, по инициативе которого в 2007 году и была создана Украинская Академия спорта.

Во время заседания Академии Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отметил медальные достижения украинских спортсменов в прошлом году и поблагодарил за стремительные свершения в начале 2019-го. «Прошлый год подарил нам большое количество приятных спортивных мгновений и чувство гордости за успехи наших спортсменов на международной арене», - сказал он.

Напомним, что «Герои спортивного года» – это национальный Спортивный " Оскар», призванный определить и наградить лучших спортсменов, тренеров, команды и специалистов в спортивной отрасли страны.

Сергей Бубка напомнил, что отбор претендентов и номинантов Церемонии проходил в 3 этапа.

Сначала экспертная комиссия специалистов Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта провела детальный анализ выступлений наших спортсменов на главных спортивных стартах года, подготовив расширенный список претендентов в каждой номинации (6-8 человек).

После этого в течение двух недель длилось голосование спортивных журналистов нашей страны. По итогам голосования, в котором приняло участие 240 ведущих спортивных журналиста из всех регионов, была определена тройка претендентов, среди которой сегодня «академики» выбрали победителей в каждой номинации.

КАНДИДАТЫ

для награждения Всеукраинской торжественной церемонии

«Герои спортивного года-2018»

1. Лучший спортсмен года

Александр АБРАМЕНКО – чемпион ХХІІ зимних Олимпийских игр по фристайлу (лыжная акробатика)

Жан БЕЛЕНЮК – серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе (87 кг)

Олег ВЕРНЯЕВ – серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях)

2. Лучшая спортсменка года

Дарья БЕЛОДЕД – чемпионка мира по дзюдо (48кг)

Елена КОСТЕВИЧ – чемпионка (25м) и бронзовая призерша чемпионатов мира и Европы по стрельбе (микст 10м) , обладательница мирового рекорда

Элина СВИТОЛИНА – 4-ая ракетка мира, победительница итогового турнира WTA

3. Лучший тренер года

Энвер АБЛАЕВ – главный тренер сборной Украины по фристайлу (за подготовку Олимпийского чемпиона Александра Абраменко)

Тренерский дуэт Светлана КУЗНЕЦОВА и Геннадий БЕЛОДЕД – личные тренеры Дарье Белодед – чемпионки мира по дзюдо

Игорь ЧЕРЕДІНОВ – личный тренер Елены Костевич – чемпионки мира, бронзовой призерки чемпионата мира и Европы по стрельбе

4. Сенсация года

Марьян ЗАКАЛЬНИЦЬКИЙ – чемпион Европы по легкой атлетике (ходьба 50км)

Роман СВЕЧКАРЬ – бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на шпагах

Алла ЧЕРКАСОВА – чемпионка мира по борьбе (68кг)

5. Лучшая команда года (сборная)

Мужская четверка парная по академической гребле в составе Ивана Довгодька, Дмитрия Михая, Сергея Гриня, Александра Надтоки – бронзовые призеры чемпионата мира

Дуэт стрелков, Елена Костевич-Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и чемпионата Европы, обладатели мирового рекорда (микст, пистолет, 10м)

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Анна Ольховик, Кристины Филевич, Евгении Спітковської, Елены Огороднікової – бронзовые призеры чемпионата Европы

6. Олимпийская надежда Украины

Екатерина ЧЕРНОЙ – двукратная чемпионка III Юношеских Олимпийских игр по фехтованию на шпагах (личное первенство, смешанные команды)

Михаил КОХАН – чемпион ІІІ Юношеских Олимпийских игр по легкой атлетике (метание молота), чемпион Европы U18 (победил с рекордами соревнований), серебряный призер чемпионата мира U20

Ярослава МАГУЧІХ – чемпионка III Юношеских Олимпийских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту), чемпионка Европы U18 (победила с рекордами соревнований)

7. Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

Виталий ЛУКЬЯНЕНКО – двукратный чемпион XII зимних Паралимпийских игр по биатлону среди спортсменов с нарушением зрения (7.5 км, 15 км)

Елизавета МЕРЕШКО – обладатель 8 наград (5 золотых и 3 серебряных) чемпионата Европы по плаванию, рекордсменка мира и Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Оксана ШИШКОВА – обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовой) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения

8. Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

Игорь ЛЮБЧЕНКО – чемпион мира по таиландскому боксу Муэй Тай

Лариса СОЛОВЬЕВА – чемпионка мира по пауэрлифтингу

Женская сборная Украины по шахматам в составе Анны Музычук, Марии Музычук, Натальи Жуковой, Анны Ушениной, Юлии Осьмак – серебряные призеры Шахматной Олимпиады