Женская сборная Украины по биатлону показала худший результат в эстафете за последние 10 лет

Украинки оказались на финише лишь 15-ми.

В немецком Рупольдинге завершилась женская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, которая стала худшим результатом для сборной Украины за последние 10 лет.

Украинки заняли 15-е место, отстав от лидера почти на четыре минуты, сообщает официальный сайт турнира.

Уверено свой первый этап провела Анастасия Меркушина, в первую очередь за счет качественной стрельбы. На рубежах Настя не допустила ни единого промаха, однако физических кондиций украинке хватило лишь для 5-го места на передаче эстафеты, с 32 секундным отставанием от лидеров гонки.

Читайте такжеУкраинки провалили спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Тревожным для болельщиков сборной Украины виделся третий тап в исполнении Вали Семеренко. И если первую часть дистанции Валя прошло неплохо, то на стрельбе стоя олимпийская чемпионка дрогнула. Лишь с помощью трех дополнительных патронов Семеренко сумела закрыть все мишени, а показав предпоследний результат на последнем круге, передала эстафету Юлии Журавок лишь на 13-й позиции.

Журавок, которая была вызвана специально для эстафеты с Кубка IBU, ничего выдающегося не продемонстрировала, но и не проиграла слишком много. Отработав на ноль на двух огневых рубежах, Журавок слабо выглядела на дистанции, что в итоге привело к 17-й позиции на передаче эстафеты.

Вита Семеренко отправилась на дистанцию почти с 3-минутным отставанием от лидеров гонки – сборной Франции. Отработав на ноль стрельбу лежа, Семеренко сумела поднять на две позиции нашу команду, однако после полного комплекта дополнительных патронов на стойке, откатилась на одну позиции вниз. На последнем круге Вита проявила бойцовские качества, сумела обойти американку и финишировала 15-й.

Победу в гонке одержала самая сбалансированная по составу сборная Франции. При этом француженки показали лучшую стрельбу в гонке – всего 4 дополнительных патрона. А вот за серебро развернулась дуэль между командами Норвегии и Германии. Решающей стала последняя стрельба, где Марте Олсбю использовала 2 дополнительных патрона, а Дениз Херманн на один больше. В итоге норвежки - вторые, а немки - третьи.