В первом круге Ювентус обыграл Динамо на Олимпийском / фото Динамо Киев
Киевское "Динамо" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2 декабря встретится с туринским "Ювентусом". Команды сыграют в Турине.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Ювентус.
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Динамо - Ювентус: где смотреть матч онлайн
Прямая трансляция противостояния украинского и итальянского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 2".
Также матч можно будет посмотреть по подписке на медиасервисе MEGOGO.
Начало встречи - в 22.00.
Ювентус - Динамо: перед матчем
- В нынешнем розыгрыше подопечные Мирчи Луческу уступили "Старой Синьоре" на НСК "Олимпийский" в Киеве - 0:2.
- В прошлом туре киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Динамо", как и у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очков, "Ювентус" - 9.
- "Динамо" перед встречей с "Ювентусом" в УПЛ переиграло полтавскую "Ворсклу", а туринцы в своем чемпионате не сумели одолеть скромный "Беневенто" (1:1).
- На матче "Ювентус" - "Динамо" впервые в истории ЛЧ будет работать женщина-арбитр.
- "Динамо" огласило заявку на матч с "Ювентусом" - все лидеры команды уже в строю.
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