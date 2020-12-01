В первом круге Ювентус обыграл Динамо на Олимпийском / фото Динамо Киев

Киевское "Динамо" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2 декабря встретится с туринским "Ювентусом". Команды сыграют в Турине.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Ювентус.

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Динамо - Ювентус: где смотреть матч онлайн

Прямая трансляция противостояния украинского и итальянского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 2".

Также матч можно будет посмотреть по подписке на медиасервисе MEGOGO.

Начало встречи - в 22.00.

Ювентус - Динамо: перед матчем

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Автор: Антон Дударь