В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" сыграет на выезде против "Реала". Встреча пройдет 2 декабря на Ювентус Стэдиум в Турине.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус - Динамо.
Матч начнется в 22.00.
Ювентус - Динамо: где смотреть матч
Главным арбитром встречи станет Стефани Фраппар из Франции – это будет первый случай в истории Лиги чемпионов, когда женщина будет судить матч между мужскими командами.
Ювентус - Динамо: прогноз букмекеров
Ситуация в группе G – "Барселона" и Ювентус уже досрочно вышли в следующий этап Лиги чемпионов. "Динамо" и "Ференцварош" имеют по одному набранному очку.
Встреча "Динамо" и "Ювентуса" в первом круге завершилась поражением киевлян со счетом 0:2.
Лига чемпионов, групповой этап, 5-й тур
Ювентус - Динамо
Онлайн-трансляция матча
В заявку "Динамо" на матч против "Ювентуса" вошло 24 футболиста. Луческу сможет рассчитывать на всех лидеров атаки своей команды.
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:
"Нас ждет сложный поединок. Ювентус уже вышел в 1/8 финала, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с Барселоной за первое место. А наш финал состоится не в завтрашнем матче. Это будет матч с Ференцварошем. Для нас Лига Европы была бы хорошим итогом".
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло:
"В завтрашней игре на поле выйдут лучшие игроки, потому что все игры являются важными. В то же время Куадрадо и Данило получат отдых, так как они много играли в последнее время. Я абсолютно не переживаю из-за результата игры против Беневенто".
Текущая форма команд:
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