"Динамо" сыграет с чемпионом Италии в Турине.

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" сыграет на выезде против "Реала". Встреча пройдет 2 декабря на Ювентус Стэдиум в Турине.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус - Динамо.

Матч начнется в 22.00.

Ювентус - Динамо: где смотреть матч

Главным арбитром встречи станет Стефани Фраппар из Франции – это будет первый случай в истории Лиги чемпионов, когда женщина будет судить матч между мужскими командами.

Ювентус - Динамо: прогноз букмекеров

Ситуация в группе G – "Барселона" и Ювентус уже досрочно вышли в следующий этап Лиги чемпионов. "Динамо" и "Ференцварош" имеют по одному набранному очку.

Встреча "Динамо" и "Ювентуса" в первом круге завершилась поражением киевлян со счетом 0:2.

Лига чемпионов, групповой этап, 5-й тур

Ювентус - Динамо

Онлайн-трансляция матча

В заявку "Динамо" на матч против "Ювентуса" вошло 24 футболиста. Луческу сможет рассчитывать на всех лидеров атаки своей команды.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Нас ждет сложный поединок. Ювентус уже вышел в 1/8 финала, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с Барселоной за первое место. А наш финал состоится не в завтрашнем матче. Это будет матч с Ференцварошем. Для нас Лига Европы была бы хорошим итогом".

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло:

"В завтрашней игре на поле выйдут лучшие игроки, потому что все игры являются важными. В то же время Куадрадо и Данило получат отдых, так как они много играли в последнее время. Я абсолютно не переживаю из-за результата игры против Беневенто".

Текущая форма команд:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора