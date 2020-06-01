"Верни страницу, араб": у футболиста сборной Украины украли аккаунт в Instagram (фото)

Виталия Миколенко взломали в популярной соцсети.

Защитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Виталию Миколенко взломали персональную страницу в Instagram.

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21-летний футболист лишился доступа в свой аккаунт после матча 24-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера" (1:3).

Теперь на официальной странице Миколенко появилось имя ее нового "владельца" - Ahmed Rashad. Подписчики сразу обратили на это внимание, после чего начали писать под последним фото хештег #вернистраницуараб.

Стоит отметить, что аккаунт футболиста имеет синюю отметку верификации. На нее подписано более 35 тысяч пользователей.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-тренер сборной Украины раскритиковал игроков "Динамо" после поражения от "Шахтера".

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