"Верни страницу, араб": у футболиста сборной Украины украли аккаунт в Instagram (фото)
18:52, 01 июня 2020Футбол
152 0
Виталия Миколенко взломали в популярной соцсети.
На Миколенко подписаны десятки тысяч пользователей / фото ФК Динамо
Защитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Виталию Миколенко взломали персональную страницу в Instagram.
Читайте такжеШахтер одержал комфортную победу над Динамо в Киеве
21-летний футболист лишился доступа в свой аккаунт после матча 24-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера" (1:3).
Теперь на официальной странице Миколенко появилось имя ее нового "владельца" - Ahmed Rashad. Подписчики сразу обратили на это внимание, после чего начали писать под последним фото хештег #вернистраницуараб.
Стоит отметить, что аккаунт футболиста имеет синюю отметку верификации. На нее подписано более 35 тысяч пользователей.
instagram.com/mikola_16
УНИАН ранее сообщал о том, что экс-тренер сборной Украины раскритиковал игроков "Динамо" после поражения от "Шахтера".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter