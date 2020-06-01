"Футболисты Первой лиги": экс-тренер сборной Украины раскритиковал игроков Динамо

Йожеф Сабо считает, что у "Динамо" нет качественных полузащитников, которые могли бы вести игру.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением о "Динамо" после поражения киевлян в матче 24-го тура УПЛ против "Шахтера".

Слова Сабо приводит 1927.kiev.ua.

"У "Динамо" нет средней линии, как таковой, которая ведет игру. Если нет средней линии - у них ничего не получится. Для меня игроки средней линии "Динамо" - футболисты Первой лиги. Это мое мнение - вижу по игре. Без средней линии не может быть успеха, команды.

Игроки средней линии "Динамо" не выросли. Они остались на том же уровне молодежного футбола. В средней линии должен быть футболист, который руководит игрой. В "Динамо" сейчас такого игрока нет", - сказал Сабо.

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Экс-тренер выразил мнение об уровне, показанном "Динамо" и "Шахтером":

"Поначалу "Динамо" выглядело неплохо, но "Шахтер" бы ощутимо лучше, никуда от этого не денешься. "Шахтер" сейчас сильнейший в УПЛ".

Сабо также согласился, что борьба за медали становится еще более серьезной:

"Это читалось еще до старта чемпионата. Уже тогда я говорил, что "Динамо" будет бороться за второе-третье место".

Напомним, "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 1:3.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Алексей Михайличенко назвал причину поражения "Динамо".

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