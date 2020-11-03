Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и гладбахской "Боруссии" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Боруссия М.
Составы команд:
"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Тайсон, Соломон, Марлос, Тете
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Степаненко, Жуниор Мораес, Коваленко, Алан Патрик, Матвиенко, Вакула, Сиприано, Болбат, Судаков
"Боруссия" М: Соммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Штиндль, Тюрам, Плеа
Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц
Капитаном "Шахтера" в этом матче будет Марлос.
Шахтер - Боруссия М: перед матчем
- Поединок "Шахтер" - "Боруссия" М пройдет сегодня, 3 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало - в 19.55: где смотреть матч на ТВ.
- Встреча пройдет без зрителей. Минздрав отменил свое первоначальное решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
- "Шахтер" и гладбахская "Боруссия" ранее друг против друга не играли.
- После двух туров "Шахтер" возглавляет группу В, имея в активе 4 очка. У "Боруссии" - 2 очка и второе место.
- В стартовых турах "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2) и сыграл вничью с "Интером" (0:0). "Боруссия" завершила матчи против миланцев и мадридцев с одинаковым счетом - 2:2.
- Известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах.
- Экс-футболист "Шахтера" перед матчем назвал сильные стороны "Боруссии".
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