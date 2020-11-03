Анатолий Трубин вновь будет защищать ворота Шахтера / фото ФК Шахтер

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и гладбахской "Боруссии" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Боруссия М.

Составы команд:

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Тайсон, Соломон, Марлос, Тете

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Степаненко, Жуниор Мораес, Коваленко, Алан Патрик, Матвиенко, Вакула, Сиприано, Болбат, Судаков

"Боруссия" М: Соммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Штиндль, Тюрам, Плеа

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц

Капитаном "Шахтера" в этом матче будет Марлос.

Шахтер - Боруссия М: перед матчем

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Автор: Антон Дударь