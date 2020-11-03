"Горняки" встречались с немецким клубом в третьем туре группового этапа ЛЧ.

Донецкий "Шахтер" играл с "Боруссией" Менхенгладбах в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Шахтер - Боруссия М.

Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Шахтер - Боруссия М - 0:6

Голы: Плеа, 8, 26, 78, Бондарь, 17 (автогол), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Тайсон (Мораес, 46), Соломон, Марлос (Коваленко, 46), Тете

"Боруссия" М: Зоммер, Крамер, Тюрам (Траоре, 82), Штиндль (Вольф, 69), Плеа, Лайнер (Ланг, 82), Хофманн (Лазаро, 75), Бенсебаини, Гинтер, Эльведи (Янчке, 82), Нойхаус

Предупреждения: Хочолава, Соломон - Ланг

Видеообзор матча

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток. "Шахтер" потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:6. Первое в групповом этапе нынешнего сезона.

90+2 - Мораес получил по ноге и полежал на газоне.

Три минуты еще сыграют команды.

90 - Неудачно разыграли штрафной "горняки".

89 - Соломон заработал штрафной на левом фланге атаки, а Ланг - желтую.

87 - "Боруссия" никуда не спешит уже. "Шахтер" в целом тоже, катая мяч в центре поля.

84 - Нойхаус катнул мяч в пустые ворота на добивании, но Хочолава подстраховал Трубина.

82 - Тройная замена у гостей: Ланг появился на поле вместо Лайнера, Траоре меняет Плеа, а Янчке вышел вместо Эльведи.

81 - Додо получил локтем от Тюрама и потом принял извинения от игрока гладбахцев.

79 - Нет офсайда после проверки VAR. Арбитр засчитывает гол форварда "Боруссии" - 6:0. У Плеа - хет-трик.

78 - Плеа забил шестой гол для гостей, но сделал это из офсайда.

75 - Лазаро - вместо Хофманна. Вторая замена у "Боруссии".

74 - Тете подал угловой и Зоммер выиграл борьбу на втором этаже, забрав мяч.

72 - Трубин спокойно забрал мяч после подачи с углового.

71 - Крамер пробил во внешнюю сторону сетки. Степаненко чуть коснулся мяча, поэтому будет угловой.

69 - Степаненко поменял Майкона. У "Боруссии" вместо Штиндля вышел Вольф.

66 - Лайнер подал на Нойхауса, который пробил с отскоком в руки Трубину.

65 - Гол. 5:0. Трубин выбил мяч, игрок "Боруссии" перехватил его и в пару передач на ударную позицию был выведен Штиндль.

64 - Плеа гораздо выше ворот пробил со штрафного.

63 - Соломон врезал по ноге Хофманну и наказан горчичником. Будет опасный штрафной у ворот "горняков".

61 - Соломон прошел нескольких соперников и симулировал нарушение правил. Рефери увидел хитрость хавбека "горняков", но решил не наказывать его желтой.

59 - Тюрам пробил головой после подачи с углового - Трубин спас "Шахтер"!

58 - Хофманн прострелил вдоль ворот, а Додо буквально снял мяч с ноги Тюрама и выбил его на угловой.

56 - Мораес достал мяч на фланге и скидывал его в штрафную на Коваленко, но защитник все прочитал.

55 - Есть положительный момент в последние минуты. "Горнякам" удалось взять под контроль мяч. До продвижения вперед дело пока не доходит.

53 - Мораес получил по ноге, но арбитр увидел фол именно в исполнении форварда дончан.

52 - Эльведи справился с подачей в штрафную от "Шахтера".

50 - Тюрам чуть не успел на подачу в штрафной и догнал мяч уже на фланге.

48 - Начало второго тайма ничем не отличается от первой половины игры. "Боруссия" идет вперед.

46 - Хочолава получил желтую за грубый фол в центре поля на Штиндле.

46 - Тройная замена от Каштру: Тайсона поменял Мораес, Маркоса Антонио - Алан Патрик, а Коваленко вышел вместо Марлоса.

46 - Второй тайм начался.

Завершен первый тайм со счетом 4:0 в пользу "Боруссии". Сложно будет что-то изменить.

44 - Полный провал. После розыгрыша углового Бенсебаини выиграл верховую борьбу у Бондаря, но не пробил головой. Мяч опустился перед тем же Бенсебаини, который смог переиграть Бондаря. 4:0.

43 - Штиндль ворвался в атаку по центру и пробил, но на пути мяча оказался Бондарь.

42 - После прострела от Додо мяч застрял в ногах защитников "Боруссии".

39 - Не получается у "горняков" совершенно отобрать мяч у "Боруссии". Гладбахцы заставляют дончан всем составом сидеть на своей половине поля.

37 - Плеа замыкал в касание пас от партнера и не попал в створ.

35 - Тете прострелил вдоль ворот, защитник вынес мяч, а Корниенко прибежал на подбор и без подготовки пробил куда-то в сторону трибун.

34 - Розыгрыш углового от "Боруссии" закончился ударом головой Тюрама над воротами.

33 - Трубин спас "горняков" после мощного удара Хофманна.

32 - Плохо то, что при таком счете "Шахтер" в полном составе отбивается от атак гостей.

29 - Шанс для "Шахтера"! Тете под острым углом вышел на свидание с Зоммером и пробил в опорную ногу вратарю.

26 - Кошмар для "Шахтера" - 0:3. Пушечный удар издали нанес Плеа в девятку, чуть не порвав сетку.

25 - Тете упал после потери мяча и просил штрафной. Судейский свисток молчит.

23 - Соломон заработал угловой для "горняков" и сам его исполнил - Тюрам выбил мяч в поле.

22 - "Боруссия" без особых проблем справляется с попытками атаковать от "Шахтера" пока.

21 - "Шахтер" подошел к штрафной немцев, но мяч в итоге перекочевал в линию защиты дончан. Вариантов для развития атаки просто нет.

19 - Каштру очень недоволен командой. Португалец просит подопечных не садиться к своим воротам. "Шахтер" пока выглядит пассивно.

17 - Гол. 2:0. Бондарь потерял мяч, "Боруссия" развила атаку, которую дальним ударом завершил Крамер - рикошет от того же Бондаря не позволил Трубину спасти свои ворота.

16 - Хочолава спасает ситуацию после паса Плеа с фланга на Хофманна.

15 - Не лучшим образом стартовал "Шахтер" - "Боруссия" продолжает атаковать. Бенсебаини мог сделать острый прострел, но мяч сорвался с ноги игрока гостей.

13 - Справилась защита "Шахтера" с подачей углового, после чего Гинтер подхватил мяч и скинул его на Нойхауса - тот пробил не слишком сложно для Трубина.

12 - Бенсебаини заработал угловой, пытаясь прострелить в центр штрафной.

10 - Первый удар в матче от "Шахтера" - из-за пределов штрафной от Тайсона. Мяч низом прошел мимо створа ворот.

8 - Гол забивает "Боруссия" - 1:0. Лайнер оказался сам на правом фланге атаки и принял мяч после паса из глубины, а затем отпасовал в штрафную, где точный удар в касание нанес Плеа.

7 - Опасная атака от Галдбаха. Плеа принял пас в штрафной дончан и перевел мяч в центр на Хофманна, который в момент удара сыграл рукой.

5 - Хофманн подал угловой - защитник "горняков" вынес мяч головой в поле.

4 - Несколько раз уже переходили обе команды в атаку. Много потерь и борьбы.

2 - Тайсон принял хорошую передачу и вырвался на простор, но его догнал защитник. Бразилец был вынужден отпасовать назад.

1 - "Боруссия" сразу теряет мяч неудачным забросом. Трубин первым оказался на мяче.

1 - Матч начался!

Футболисты и бригада арбитров уже на поле. На "Олимпийском" гремит гимн Лиги чемпионов.

Команды вышли на разминку.

НСК "Олимпийский" перед игрой.

Составы команд:

Гости сегодня будут в белом.

В раздевалке "Шахтера" на Олимпийском все готово к матчу.

Заявка "Шахтера" на предстоящий матч:

Вот так "Шахтер" готовился к игре.

Главный тренер "Боруссии" Марко Розе отметил, что хочет лишить соперника контроля мяча:

"Шахтер" хорошо проявляет себя в обороне. В его составе много высококвалифицированных футболистов, которые уже показали себя в Лиге чемпионов. Если наш соперник будет слишком много контролировать мяч, это доставит нам определенные проблемы".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру опасается атакующего потенциала соперника:

"Нам предстоит сыграть с очень сложной командой. Не стоит забывать, что "Боруссия" вела в счете в поединках с "Интером" и "Реалом" - только в конце матчей они пропускали. "Боруссия" забила четыре гола таким командам. Это показывает, что они любят атаковать. Это их стиль игры. У них великолепный тренер и отличные игроки".

Последние результаты команд:

"Боруссия" накануне сообщила фанатам о предстоящем вылете на игру. Правда, в клубе посчитали, что команда летит не в Киев, а в Донецк.

Планировалось, что на игру будут допущены зрители, но в итоге Минздрав решил закрыть трибуны в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.

Шахтер - Боруссия М: анонс матча

"Шахтер" лидирует в группе B после двух туров. Команда Луиша Каштру набрала 4 очков благодаря победе над "Реалом" (3:2) и ничейному результату поединка с "Интером" (0:0). Немцы дважды сыграли вничью 2:2 в поединках с итальянцами и испанцами.

Шахтер - Боруссия М: прогноз букмекеров

Команды еще ни разу не играли между собой. Судить поединок будет арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк.

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Автор: Данил Слесь