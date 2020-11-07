Палкин стал очередным зараженным в клубе / фото ФК Шахтер

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом руководитель клуба сообщил в Instagram, прикрепив результат теста.

"Вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию", - написал Палкин, не уточнив детали своего самочувствия.

instagram.com/palkin.sergey

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Автор: Данил Слесь