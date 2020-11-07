Сергей Палкин получил положительный результат теста.

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом руководитель клуба сообщил в Instagram, прикрепив результат теста.

"Вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию", - написал Палкин, не уточнив детали своего самочувствия.

Коронавирус в "Шахтере": главное

4 октября лидеры "Шахтера" Тарас Степаненко и Андрей Пятов получили положительные тесты на коронавирус после матча УПЛ против "Десны". Оба футболиста принимали участие в игре. Кроме того, положительные тесты сдали два сотрудника клуба.

8 октября стали известны результаты нового тестирования: в донецком клубе выявили сразу 9 зараженных футболистов, а также положительные тесты сдали 9 сотрудников клуба.

Недавно к работе вернулась большая часть основных игроков "Шахтера", которые находились на самоизоляции.

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Автор: Данил Слесь