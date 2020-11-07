Палкин стал очередным зараженным в клубе / фото ФК Шахтер
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом руководитель клуба сообщил в Instagram, прикрепив результат теста.
"Вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию", - написал Палкин, не уточнив детали своего самочувствия.
instagram.com/palkin.sergey
Коронавирус в "Шахтере": главное
- 4 октября лидеры "Шахтера" Тарас Степаненко и Андрей Пятов получили положительные тесты на коронавирус после матча УПЛ против "Десны". Оба футболиста принимали участие в игре. Кроме того, положительные тесты сдали два сотрудника клуба.
- 8 октября стали известны результаты нового тестирования: в донецком клубе выявили сразу 9 зараженных футболистов, а также положительные тесты сдали 9 сотрудников клуба.
- Недавно к работе вернулась большая часть основных игроков "Шахтера", которые находились на самоизоляции.
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