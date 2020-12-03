Четыре разгрома, покер от Оливье Жиру и семь голов в матче турецкого и немецкого клубов.

2 декабря состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H.

"Динамо" во второй раз подряд проиграло с крупным счетом, уступив "Ювентусу" в Турине. Команда украинца Сергея Реброва "Ференцварош" также потерпела разгромное поражение, проиграв с таким же счетом "Барселоне".

В центральном матче игрового дня ПСЖ на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед". Красную карточку у манкунианцев на 70-й минуте получил экс-игрок "Шахтера" Фред.

Четыре гола Оливье Жиру позволили "Челси" разгромить "Севилью". Он стал первым в истории лондонского клуба, кому удалось забить четыре мяча в матче ЛЧ. "Брюгге" разгромил "Зенит", лишив российский клуб шансов на евровесну.

Результаты матчей

Группа Е

"Краснодар" - "Ренн" - 1:0

Гол: Берг, 71

"Севилья" - "Челси" - 0:4

Голы: Жиру 8, 54, 74, 83 (с пенальти)

Положение команд: "Челси" - 13 очков, "Севилья" - 10, "Краснодар" - 4, "Ренн" - 1

Группа F

"Боруссия" Дортмунд - "Лацио" - 1:1

Голы: Геррейро, 44 - Иммобиле, 67 (с пенальти)

"Брюгге" - "Зенит" - 3:0

Голы: де Кетеларе, 33, Ванакен, 58 (с пенальти), Ланг, 73

Положение команд: "Боруссия" Д - 10 очков, "Лацио" - 9, "Брюгге" - 7, "Зенит" - 1

Группа G

"Ювентус" - "Динамо" Киев - 3:0

Голы: Кьеза, 21, Роналду, 57, Мората, 66

"Ференцварош" - "Барселона" - 0:3

Голы: Гризманн, 14, Брейтуэйт, 20, Дембеле, 28 (с пенальти)

Положение команд: "Барселона" - 15 очков, "Ювентус" - 12, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1

Группа H

"Истанбул Башакшехир" - "РБ Лейпциг" - 3:4

Голы: Кахведжи, 45+3, 72, 85 - Поульсен, 26, Мюкиле, 43, Дани Ольмо, 66, Серлот, 90+2

"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ - 1:3

Голы: Рашфорд, 32 - Неймар, 6, 90+1, Маркиньос, 69

Положение команд: МЮ - 9 очков, ПСЖ - 9, "РБ Лейпциг" - 9, "Истанбул" - 3

Лига чемпионов 2020-2021: главное

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 проходит в формате игр дома и на выезде, а завершится 9 декабря.

5-й тур Лиги чемпионов: результаты матчей 1 декабря.

В плей-офф ЛЧ на данный момент уже пробились "Манчестер Сити", "Порту", "Севилья", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Бавария", "Ливерпуль" и "Боруссия" Д.

Матчи заключительного 6-го тура группового раунда ЛЧ пройдут 8/9 декабря. "Динамо" 8 декабря будет принимать "Ференцварош", а "Шахтер" 9 декабря в Милане сыграет с "Интером".

Два украинских клуба выступают на этом этапе турнира одновременно впервые с сезона 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

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Автор: Антон Дударь