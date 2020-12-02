Киевляне во втором подряд матче ЛЧ уступили с крупным счетом.

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Турине играло против "Ювентуса". Киевляне проиграли со счетом 0:3.

"Ювентус" начал матч активней. Уже в первые 20 минут Георгий Бущан выручил киевлян после опасных ударов от Уэстона Маккенни и Альваро Мораты. Однако на 21-й минуте вратарь "Динамо" сыграл неуверенно, не справившись с ударом головой от Федерико Кьезы, который забил свой первый гол за "Ювентус".

На 31-й минуте "Юве" мог забивать еще раз, но после удара Криштиану Роналду из убойной позиции гостей спасла перекладина.

Концовка тайма прошла с преимуществом "Динамо", у которого мог забивать Виктор Цыганков. После скидки от Беньямина Вербича Цыганков наносил удар метров с семи, но не смог пробить Войцеха Щенсны.

В начале второго тайма Щенсны вновь выручил "Юве" - после навеса Цыганкова мяч опускался в ворота, но вратарь успел среагировать.

На 57-й минуте "Ювентус" забил второй раз - Мората пытался замкнуть прострел Кьезы в борьбе с Бущаном, мяч отскочил от форварда и летел под штангу, а Роналду подставил ногу.

В середине тайма туринцы довели счет до разгромного - Мората получил мяч в центре штрафной, обыграл защитника и спокойно пробил в угол.

В конце матча гол престижа у "Динамо" мог забить Николай Шапаренко, но Щенсны отразил его удар из пределов штрафной.

"Ювентус" - "Динамо" - 3:0

Голы: Кьеза, 21, Роналду, 57, Мората, 66

"Ювентус": Щенсны, Демирал (Драгузин, 68), де Лигт, Бонуччи (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 77), Рэмзи (Бернардески, 62), Маккенни, Кьеза (Кулусевски, 76), Роналду, Мората

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко (Караваев, 84), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 72), Шапаренко, Цыганков, Родригес (де Пена, 72), Вербич (Супряга, 72)

Предупреждения: Бентанкур - Забарный, Шапаренко

Ювентус - Динамо: итоги матча

После пяти туров у "Динамо" в активе 1 очко, как и у "Ференцвароша", который в параллельном матче проиграл "Барселоне". В последнем туре "Динамо" и "Ференцварош" в Киеве решат судьбу третьего места и путевки в Лигу Европы.

Лидирует в группе G "Барселона", у которой 15 очков. У "Ювентуса" - 12 очков.

"Динамо" во второй раз подряд проиграло в ЛЧ с разгромным счетом - в предыдущем туре киевляне уступили "Барселоне" 0:4.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Динамо".

Впервые в истории ЛЧ главным арбитром матча была женщина - француженка Стефани Фраппар.

В первом круге "Динамо" на "Олимпийском" уступило "Ювентусу" со счетом 0:2.

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Автор: Антон Дударь