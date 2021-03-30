Один из сильнейших клубов Италии миланский "Интер" представил новую эмблему.
Она была опубликована в Twitter "Интера".
Эмблема выполнена в минималистичном дизайне с использованием трех цветов. В круге расположены стилизованные буквы IM (Internazionale Milano).
Большинству фанатов логотип не понравился.
"Я надеюсь, вы шутите. Что это за д*рьмо?", "Это ужасно", "Это не может быть правдой", "Такое впечатление, что они придумали нового супергероя", "Они сделали ее в пэйнте?", "Мои соболезнования. Надеюсь, они хотя бы не платили никому за ее создание", "Верните предыдущее лого", - комментируют болельщики в Twitter.
"Когда заказываешь что-то в интернете / когда оно приходит".
"Это бы прекрасно смотрелось во вселенной трансформеров".
Новую эмблему "Интера" также сравнили с логотипом Wolksvagen.
"Эксклюзивные закулисные кадры от новой команды дизайнеров "Интера".
Exclusive behind-the-scenes footage from the new IM design team pic.twitter.com/3AkaP349ou— ^|☰× (@dhubbj) March 30, 2021
Отметим, что предыдущий логотип "Интера" был представлен лишь в 2014 году.
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