Один из сильнейших клубов Италии миланский "Интер" представил новую эмблему.

Она была опубликована в Twitter "Интера".

Эмблема выполнена в минималистичном дизайне с использованием трех цветов. В круге расположены стилизованные буквы IM (Internazionale Milano).

Большинству фанатов логотип не понравился.

"Я надеюсь, вы шутите. Что это за д*рьмо?", "Это ужасно", "Это не может быть правдой", "Такое впечатление, что они придумали нового супергероя", "Они сделали ее в пэйнте?", "Мои соболезнования. Надеюсь, они хотя бы не платили никому за ее создание", "Верните предыдущее лого", - комментируют болельщики в Twitter.

"Когда заказываешь что-то в интернете / когда оно приходит".

"Это бы прекрасно смотрелось во вселенной трансформеров".

Новую эмблему "Интера" также сравнили с логотипом Wolksvagen.

"Эксклюзивные закулисные кадры от новой команды дизайнеров "Интера".

Exclusive behind-the-scenes footage from the new IM design team pic.twitter.com/3AkaP349ou