УЕФА применил санкции в отношении клубов, которые вошли в Европейскую Суперлигу.
Об этом стало известно из заявления, которое размещено на официальном сайте УЕФА.
"В духе примирения и на благо европейского футбола 9 из 12 клубов, которые принимали участие в так называемом проекте Суперлиги представили УЕФА "Декларацию о приверженности клубов", в которой изложена позиция клубов, включая их обязательства в отношении клубных турниров УЕФА, а также в отношении национальных клубных соревнований", - говорится в обращении.
"Эти 9 клубов признают и соглашаются с тем, что проект Суперлиги был ошибкой, и просят прощения перед болельщиками, национальными ассоциациями, национальными лигами, иными европейскими клубами и УЕФА", - добавили чиновники.
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Дальнейшие меры наказаний включают в себя:
1) каждый клуб безоговорочно признает и принимает обязательный характер Устава УЕФА и будет участвовать в клубных турнирах УЕФА каждый сезон, в который клуб квалифицируется за спортивными достижениями;
2) эти клубы вернутся в Европейскую ассоциацию клубов, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА;
3) клубы предпримут все шаги для прекращения контактов с Суперлигой;
4) в качестве жеста доброй воли они сделают пожертвования на общую сумму €15 млн, которая будет использована на благо детей, молодежи и массового футбола в местных общинах по всей Европе, включая Великобританию;
5) будут удержаны 5% доходов, которые они получили бы от клубных турниров УЕФА за один сезон, будут перераспределены;
6) согласны на наложение значительных штрафов, если они хотят участвовать в таком несанкционированном соревновании (€100 млн), или если они нарушат любое другое обязательство, которое они взяли на себя в Декларации обязательств клуба (€50 млн);
Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что с тремя другими клубами, которые всех подтолкнули к созданию Суперлиги и до сих пор остаются в ней, организация будет иметь отдельный диалог.
На сотрудничество с УЕФА пошли: "Арсенал", "Милан", "Челси", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм".
Все еще из Суперлиги не вышли и рискуют натолкнуться на серьезные санкции "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
Суперлига: провал проекта
- 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер". В то же время" Бавария", "Боруссия" Д и ПСЖ отказались от участия.
- Было заявлено, что турнир начнется в августе и в нем сыграют 20 клубов (15 клубов-основателей и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне). В формате турнира предусматривались групповой этап и матчи навылет. Каждый участник Суперлиги должен был получить 350 миллионов евро.
- Главой Суперлиги был избран президент "Реала" Флорентино Перес.
- УЕФА сразу пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги. Затем УЕФА заявил, что не позволит футболистам из Суперлиги играть за сборные, а Александер Чеферин подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
- Создание Суперлиги вызвало массовые протесты среди футбольных болельщиков - как в сети, так и возле стадионов. Также создание турнира осудили многие футболисты и футбольные клубы.
- В итоге к утру 21 апреля все английские клубы объявили о том, что выходят из Суперлиги, а организаторы заявили, что проект поставлен на паузу.
- Впоследствии мадридский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан" решили эвакуироваться из Суперлиги.
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