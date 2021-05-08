Большинство клубов будут обязаны выплатить штрафы "на благо детей, молодежи и массового футбола".

УЕФА применил санкции в отношении клубов, которые вошли в Европейскую Суперлигу.

Об этом стало известно из заявления, которое размещено на официальном сайте УЕФА.

"В духе примирения и на благо европейского футбола 9 из 12 клубов, которые принимали участие в так называемом проекте Суперлиги представили УЕФА "Декларацию о приверженности клубов", в которой изложена позиция клубов, включая их обязательства в отношении клубных турниров УЕФА, а также в отношении национальных клубных соревнований", - говорится в обращении.

"Эти 9 клубов признают и соглашаются с тем, что проект Суперлиги был ошибкой, и просят прощения перед болельщиками, национальными ассоциациями, национальными лигами, иными европейскими клубами и УЕФА", - добавили чиновники.

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Дальнейшие меры наказаний включают в себя:

1) каждый клуб безоговорочно признает и принимает обязательный характер Устава УЕФА и будет участвовать в клубных турнирах УЕФА каждый сезон, в который клуб квалифицируется за спортивными достижениями;

2) эти клубы вернутся в Европейскую ассоциацию клубов, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА;

3) клубы предпримут все шаги для прекращения контактов с Суперлигой;

4) в качестве жеста доброй воли они сделают пожертвования на общую сумму €15 млн, которая будет использована на благо детей, молодежи и массового футбола в местных общинах по всей Европе, включая Великобританию;

5) будут удержаны 5% доходов, которые они получили бы от клубных турниров УЕФА за один сезон, будут перераспределены;

6) согласны на наложение значительных штрафов, если они хотят участвовать в таком несанкционированном соревновании (€100 млн), или если они нарушат любое другое обязательство, которое они взяли на себя в Декларации обязательств клуба (€50 млн);

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что с тремя другими клубами, которые всех подтолкнули к созданию Суперлиги и до сих пор остаются в ней, организация будет иметь отдельный диалог.

На сотрудничество с УЕФА пошли: "Арсенал", "Милан", "Челси", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм".

Все еще из Суперлиги не вышли и рискуют натолкнуться на серьезные санкции "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

Суперлига: провал проекта

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Автор: Артем Будрин