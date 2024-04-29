Ситуация сейчас на Бахмутском направлении очень сложная и артиллерия россиян не затихает.

Российские оккупационные войска пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Поэтому враг бросает в атаку все свои силы.

Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич рассказал в эфире "Общественного радио", что Силы обороны уничтожают все, "что движется в направлении города". По его словам, на этом участке фронта работает несколько бригад, в том числе 92-я отдельная штурмовая. Его бригада прикрывает собратьев с воздуха, чтобы россияне не захватили город.

"Им поставили задачу захватить город до 9 мая, а нам поставили задачу - не дать им этого сделать. Территориальных успехов враг не имеет. Они остановлены в районе Богдановки, в районе Ивановского. Южнее - Клищеевка и Андреевка, они пытались также захватить территорию, там несколько позиций было потеряно, однако позавчера 92-я бригада позиции вернула", - рассказал Маляревич.

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Как отметил военный, ситуация сейчас на Бахмутском направлении очень сложная и артиллерия россиян не затихает, но танков и БМП стало немного меньше.

"Они действительно делают все возможное, чтобы захватить хотя бы что-то по линии канала и даже немножко дальше", - сказал заместитель командира.

Он также прокомментировал слухи, что противник захватил несколько господствующих высот. Маляречив подчеркнул, что это не соответствует действительности, а подобную информацию распространяют те блогеры и журналисты, которым хочется "опубликовать инсайд".

"Видимо, хочется сенсаций. Там рядом есть населенный пункт Новый Часов Яр - это другая сторона канала, возле Часового Яра. Туда добежало несколько штурмовых групп противника, которые были уничтожены в тот же момент. Но почему-то блогеры решили сказать, что россияне в Часовом Яру. Они там были, но довольно недолгое время, до высот не добежали", - пояснил военный.

Бои за Часов Яр

Российские оккупанты пытаются реализовать тактику обхода Часового Яра с флангов, но на сегодня эта задача для них невыполнима. Об этом рассказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

Как отмечал военный эксперт Александр Мусиенко в Часовом Яру россияне используют стандартную тактику малых окружений, чтобы давить на Силы обороны.

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