Англиский "Лидс" осудил создание Суперлиги Европы перед матчем против "Ливерпуля", а после игры пошутил над "красными".
На предматчевую разминку футболисты "Лидса" вышли в футболках, посвященных Лиге чемпионов. Спереди был изображен логотип ЛЧ, а также было написано - "Заслужите".
На обратной стороне футболки была нанесена надпись: "Футбол для фанатов".
На трибунах "Лидс" вывесил баннер с аналогичными надписями.
А после матча, который завершился вничью 1:1, пресс-служба "Лидса" потроллила "Ливерпуль".
"Сдержали команду Суперлиги "Мерсисайд Ред" благодаря голу Льоренте, принесшему ничью в концовке", - говорится в сообщении "Лидса" в Twitter.
Дело в том, что в ранних играх серии "Pro Evolution Soccer" "Ливерпуль" носил название "Мерсисайд Ред", так как создатели не могли использовать реальное название команды из-за отсутствия лицензионных прав.
Отметим также, что над стадионом пролетел самолет с баннером "Скажи нет Суперлиге". Возможно, это была акция фанатов "Ливерпуля".
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Создание Суперлиги: что известно
- 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".
- В то же время немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также французский ПСЖ отказались присоединиться к Суперлиге.
- Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-учредителей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).
- Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.
- Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.
- УЕФА категорически против создания Суперлиги и уже пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги.
- Клубы Суперлиги пригрозили судом в ответ на потенциальные санкции.
- Президент УЕФА Александер Чеферин уже успел предупредить игроков, что за участие в Суперлиге будет запрет играть за национальные сборные, а также подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
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