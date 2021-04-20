"Лидс" выразил свой протест перед матчем с "Ливерпулем".

Англиский "Лидс" осудил создание Суперлиги Европы перед матчем против "Ливерпуля", а после игры пошутил над "красными".

На предматчевую разминку футболисты "Лидса" вышли в футболках, посвященных Лиге чемпионов. Спереди был изображен логотип ЛЧ, а также было написано - "Заслужите".

На обратной стороне футболки была нанесена надпись: "Футбол для фанатов".

На трибунах "Лидс" вывесил баннер с аналогичными надписями.

А после матча, который завершился вничью 1:1, пресс-служба "Лидса" потроллила "Ливерпуль".

"Сдержали команду Суперлиги "Мерсисайд Ред" благодаря голу Льоренте, принесшему ничью в концовке", - говорится в сообщении "Лидса" в Twitter.

Дело в том, что в ранних играх серии "Pro Evolution Soccer" "Ливерпуль" носил название "Мерсисайд Ред", так как создатели не могли использовать реальное название команды из-за отсутствия лицензионных прав.

Отметим также, что над стадионом пролетел самолет с баннером "Скажи нет Суперлиге". Возможно, это была акция фанатов "Ливерпуля".

Создание Суперлиги: что известно

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Автор: Антон Дударь