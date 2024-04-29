Начало недели в Украине будет солнечным и теплым / фото Pixabay

Последний апрельский понедельник в Украине будет солнечным и теплым, однако в нескольких областях на юго-востоке страны пройдут дожди. Несмотря на осадки столбики термометров по всей стране покажут приятные +17°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +10°, днем +18°.
  • Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +9°, днем +21°.
  • В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +21°.
  • В Ривне сегодня ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +9°, днем +21°.
  • В Тернополе 29 апреля ночью будет +8°, днем +20°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +19°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +21°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +8°, днем +24°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.
  • В Виннице сегодня будет +6°...+19°, ясно и безоблачно.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +7°, днем +19°, ясно и безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+18°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +18°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +19°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +11°...+18°.
  • В Одессе 29 апреля - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +19°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
  • В Запорожье температура ночью +12°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +10°, а днем +18°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +18°.
  • В Днепре температура ночью будет +13°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +13°...+17°, легкий дождь.
  • В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +19°, легкий дождь.
29 апреля в нескольких областях Украины покапают дожди / фото УНИАН

Приметы погоды 29 апреля

Если днем вода бежаит в оврагах весело, а к вечеру замерзает, то урожай будет плохим.

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