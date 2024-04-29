Языковед рассказал, как правильно использовать колоритное украинское слово.

Существительное "звитяга" - это украинское слово, значение которого знают далеко не все граждане нашего государства.

Доцент-языковед, автор учебников и заслуженный работник образования нашего государства Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1" объяснил значение этого существительного простыми словами. "Слово "звитяга" - все мы его знаем, но что оно означает? "Звитяга" - это победа в бою, подвиг... А также - это достижения, успехи, полученные упорным трудом", - пояснил он.

Педагог также привел примеры использования слова "звитяга":

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"звитяжний бій" (победный);

"трудова звитяга".

Эксперт подчеркнул, что стоит следить за чистотой своей речи.

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Александр Авраменко уже объяснил, как правильно в некоторых случаях говорить на украинском языке - "гарний" или "хороший". Языковед посоветовал существительное прилагательное "хороший" употреблять в значении "добротний", "добрий", "який заслуговує схвалення". В то же время, по его словам, лучше прилагательное "хороший" использовать, чтобы указать на чью-то красоту или изысканность.

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