Конфискация замороженных российских активов позволит финансировать войну в Украине как минимум до конца 2028 года.

Украина получила от США жизненно важную помощь в размере 61 миллиарда долларов, однако ей все еще нужен среднесрочный план финансирования, чтобы противостоять натиску России, и центральное место в этом плане должно занять привлечение российских замороженных активов, считает Reuters.

Издание отмечает, что в сочетании с обязательствами других стран последний пакет помощи США должен обеспечить Киев примерно до конца следующего года. Но в конце 2025 года у Украины снова может закончиться оружие.

"Многолетний план финансирования, напротив, имел бы несколько преимуществ. Прежде всего, он обеспечит определенную страховку от политических колебаний США. Кроме того, он поднял бы моральный дух украинцев и дал бы западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства", - отмечает издание.

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При этом расчеты президента России Владимира Путина также могут измениться, если он решит, что Украина сможет продержаться еще много лет.

Reuters считает, что Украина не сможет отвоевать много территории обратно, однако возможно ей удастся договориться о мире с более сильной позиции - или заморозить конфликт, как Северная и Южная Корея.

"Сколько Киеву понадобится в будущем, зависит от того, какую войну он будет вести. Оборонительная кампания обойдется дешевле, чем попытка изгнать Россию с больших территорий. Но, учитывая, что Кремль наращивает свои военные расходы, Украине в будущем, вероятно, понадобится как минимум столько же в год, сколько 88 миллиардов евро, выделенных ее союзниками на 2023 год".

Издание отмечает, что главный способ получить больше денег для Украины - мобилизовать замороженные на западе российские активы на сумму более 300 миллиардов долларов. Идеи включают конфискацию активов, использование их для поддержки кредита, который западные страны предоставят Украине, или передачу Киеву процентов, которые они приносят.

Так, если западные страны гарантируют выплату процентов по активам в течение десяти лет, они смогут собрать от 30 до 40 миллиардов евро. Однако это, хотя и поможет, но не изменит ситуацию, поскольку позволит финансировать Украину менее полугода.

"Однако получить для Киева 320 миллиардов долларов - это совсем другое дело. Это позволит финансировать войну как минимум до конца 2028 года. Если воюющие стороны прекратят или заморозят конфликт до этого времени, Украина сможет использовать часть денег на восстановление своей экономики, которое, по оценкам Всемирного банка, обойдется в 486 миллиардов долларов".

Конфискация российских активов для Украины

В ответ на войну России против Украины США и их союзники аблокировали около 300 миллиардов долларов российских активов на Западе, хотя большая часть которых находится в европейских, а не американских финансовых учреждениях.

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации российских активов для Украины. Известно, что в рамках этой процедуры может получить около 8 миллиардов долларов.

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