29 апреля - праздник "Международный день танца", Великий Понедельник, День загадочных чердаков, День рождения застежки-молнии, День памяти жертв применения химического оружия. 29 апреля - 119-й день года (120-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 246 дней.
- Какой сегодня праздник в мире
- Памятные события в истории 29 апреля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник, что нельзя делать - приметы и запреты
Какой сегодня праздник в мире
29 апреля в разных странах отмечаются совершенно разные праздники - они могут быть серьезными или не очень, однако граждане отмечают их с удовольствием и почтением. Посмотрите, какой праздник сегодня встречают люди в разных уголках Земли:
- День животных - Аргентина.
- День жареных креветок скампи, День розы "Мира" - США.
- День деревьев - Колумбия.
Также важно знать, какой праздник 29 апреля в Украине - наша страна в эту дату отмечает День украинского футбола.
Памятные события в истории 29 апреля
- 1770 - английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.
- 1882 - в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.
- 1884 - Оксфордский университет согласился допускать студенток к экзаменам.
- 1897 - английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии им электрона.
- 1909 - британский министр финансов Ллойд Джордж предложил введение налогов на землевладельцев и на продажу земли, а также "сверхналога" на высокие доходы.
- 1918 - Центральная Рада приняла конституцию Украинской народной республики, по требованию германских властей была распущена Центральная Рада, ликвидирована социалистическая Украинская народная республика и образован гетманат Павла Скоропадского.
- 1945 - освобождение союзниками концлагеря Дахау.
- 1955 - ЦК компартии Украины принял постановление об увековечении мест, связанных с жизнью и деятельностью Тараса Шевченко.
- 1978 - в Дании отменена смертная казнь.
- 1982 - население Китая превысило миллиард человек.
- 1992 - Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.
- 2001 - Министерство обороны Великобритании разрешило менять пол военнослужащим.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие, которые отмечают торжества по старому стилю, знают, какой сегодня церковный праздник в Украине - можно помолиться иконе Бoжиeй Мaтepи Ильинcкой Чepнигoвcкой, а также почтить память святыx мучeниц Aгaпии, Иpины и Χиoнии. Украинцы, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают церковный праздник 29 апреля - память девяти святителей - Антипатра, Артема, Магна, Руфа, Фавмасия, Феогнида, Феодота, Феостиха и Филимона.
Какой сегодня праздник, что нельзя делать - приметы и запреты
29 апреля можно и нужно ходить в храм - Великий Понедельник, как начало Страстной недели, отлично подходит для этого. Желательно в этот день кому-то помочь или подать милостыню. Также можно общаться с родными и близкими.
Народные приметы о погоде расскажут, чего ждать в ближайшие дни:
- похолодало - погода испортится и будет такой до Пасхи;
- гром гремит - урожай с полей окажется богатым;
- сильный ветер - жары в мае ждать не стоит.
Приметы 29 апреля гласят, что ни в коем случае в эту дату нельзя хвататься. Всем, кто нарушит запрет, грозит потеря предмета гордости. Также не стоит делиться своими планами - велики риски сглаза и краха планов. Старайтесь 29 апреля не брать денег в долг - вернуть вы их не сможете.