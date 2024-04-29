Сегодня отмечается Всемирный день исполнения детских желаний.

29 апреля - праздник "Международный день танца", Великий Понедельник, День загадочных чердаков, День рождения застежки-молнии, День памяти жертв применения химического оружия. 29 апреля - 119-й день года (120-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 246 дней.

Какой сегодня праздник в мире

29 апреля в разных странах отмечаются совершенно разные праздники - они могут быть серьезными или не очень, однако граждане отмечают их с удовольствием и почтением. Посмотрите, какой праздник сегодня встречают люди в разных уголках Земли:

День животных - Аргентина.

День жареных креветок скампи, День розы "Мира" - США.

День деревьев - Колумбия.

Также важно знать, какой праздник 29 апреля в Украине - наша страна в эту дату отмечает День украинского футбола.

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Памятные события в истории 29 апреля

1770 - английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

1882 - в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.

1884 - Оксфордский университет согласился допускать студенток к экзаменам.

1897 - английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии им электрона.

1909 - британский министр финансов Ллойд Джордж предложил введение налогов на землевладельцев и на продажу земли, а также "сверхналога" на высокие доходы.

1918 - Центральная Рада приняла конституцию Украинской народной республики, по требованию германских властей была распущена Центральная Рада, ликвидирована социалистическая Украинская народная республика и образован гетманат Павла Скоропадского.

1945 - освобождение союзниками концлагеря Дахау.

1955 - ЦК компартии Украины принял постановление об увековечении мест, связанных с жизнью и деятельностью Тараса Шевченко.

1978 - в Дании отменена смертная казнь.

1982 - население Китая превысило миллиард человек.

1992 - Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.

2001 - Министерство обороны Великобритании разрешило менять пол военнослужащим.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие, которые отмечают торжества по старому стилю, знают, какой сегодня церковный праздник в Украине - можно помолиться иконе Бoжиeй Мaтepи Ильинcкой Чepнигoвcкой, а также почтить память святыx мучeниц Aгaпии, Иpины и Χиoнии. Украинцы, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают церковный праздник 29 апреля - память девяти святителей - Антипатра, Артема, Магна, Руфа, Фавмасия, Феогнида, Феодота, Феостиха и Филимона.

Какой сегодня праздник, что нельзя делать - приметы и запреты

29 апреля можно и нужно ходить в храм - Великий Понедельник, как начало Страстной недели, отлично подходит для этого. Желательно в этот день кому-то помочь или подать милостыню. Также можно общаться с родными и близкими.

Народные приметы о погоде расскажут, чего ждать в ближайшие дни:

похолодало - погода испортится и будет такой до Пасхи;

гром гремит - урожай с полей окажется богатым;

сильный ветер - жары в мае ждать не стоит.

Приметы 29 апреля гласят, что ни в коем случае в эту дату нельзя хвататься. Всем, кто нарушит запрет, грозит потеря предмета гордости. Также не стоит делиться своими планами - велики риски сглаза и краха планов. Старайтесь 29 апреля не брать денег в долг - вернуть вы их не сможете.

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