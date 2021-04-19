Александер Чеферин пообещал предпринять юридические действия уже в скором времени.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о будущем Лиги чемпионов, а также пообещал применить санкции к клубам Суперлиги.

Об этом сообщает ESPN.

"Мы сможем проводить Лигу чемпионов и без этих 12-х команд. В Европе много клубов, много замечательных клубов, много болельщиков, которые верны своим клубам. Мы сегодня утвердили изменения в клубных турнирах начиная с 2024 года. И мы это сделаем - с этими клубами или без них", - решительно настроен функционер.

"Относительно санкций - то мы оцениваем ситуацию с командой юристов. Пока рано говорить. Мы сообщим, когда определимся. Если они объявляют новости посреди ночи, утром сложно сразу найти решение. Мы рассмотрим любые возможные санкции. Как можно быстрее надо не допустить к участию в наших турнирах и клубы, и игроков. Я не знаю, когда именно они не смогут выходить на поле из-за санкций. Наверное, мы были наивны, не подозревая, что рядом с нами есть змеи. Теперь знаем. И мы будем применять юридические действия уже в скором времени. Идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу", - добавил Чеферин.

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Создание Суперлиги: что известно

12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".

В то же время немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также французский ПСЖ отказались присоединиться к Суперлиге.

Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-учредителей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).

Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.

Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.

УЕФА категорически против создания Суперлиги и уже пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги.

Клубы Суперлиги пригрозили судом в ответ на потенциальные санкции.

Президент УЕФА Александер Чеферин уже успел пригрозить игрокам Суперлиги запретом играть за национальные сборные.

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Автор: Артем Будрин