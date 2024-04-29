Далеко не все люди понимают, почему нельзя рвать сирень - и дело не только в приметах.

В апреле-мае начинает пышно цвести сирень, и многие люди воспринимают это как знак. Единицам удается справиться с соблазном и не обломать ветки куста ради красивого букета или еще более явного цветения культуры. Рассказываем, почему нельзя ломать сирень и чем это может быть чревато.

Можно ли рвать сирень на улице - мнение биологов

Люди, которые всю свою жизнь посвятили изучению растений, категорически запрещают обламывать ветки сирени. Все дело в мифе, который передается из поколения в поколения - мол если обрезать сирень, то она будет лучше цвести в следующем году. Но "обрезать" и "сломать" - это разные вещи. Если уж вы хотите помочь сирени, то дождитесь, когда куст отцветет, возьмите чистый секатор и обрежьте семена, которые остались на месте соцветий.

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Основная причина, почему запретили рвать сирень - это попытка уберечь растение от гибели. Обломать ветки - значит увеличить шансы на увядание кустарника. Чем больше вы будете бесконтрольно ломать ветки, тем хуже сирень будет цвести в следующий сезон. Если делать это регулярно, то вскоре кустарник совсем зачахнет и погибнет.

Можно ли рвать сирень в Украине - совет юриста

Многие специалисты в области юриспруденции точно знают, можно ли ломать сирень, согласно законодательству нашей страны. Любые культуры, которые растут на участках общего пользования, в том числе сирень, считаются объектами благоустройства. Если вы их испортите, то нанесете ущерб имуществу, принадлежащему городу. За это существует ответственность, она составляет от 20 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. По той же причине запрещено обустраивать огороды, высаживать деревья и цветы, проводить любые строительные работы на участках, которые считаются объектами благоустройства.

Почему нельзя рвать сирень - приметы

Народные поверья также помогают выяснить, нужно ли ломать сирень для того чтобы привлечь в жизнь счастье. Считается, что если вы хотите наладить отношения в семье, заработать больше денег, отпугнуть недоброжелателей, то можете поставить дома букет фиолетовой сирени. Ни в коем случае не стоит использовать для этого белые цветки - они, наоборот, приводят к нищете, ссорам, разладам, изменам и даже необходимости покинуть дом из-за причин, несовместимых со счастливой жизнью в нем.

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