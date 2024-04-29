Российским силам, вероятно, придется пополнить и усилить атакующие подразделения и снизить темп наступательных операций.

После вывода украинских войск с тактических позиций россияне не достигли относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьева, Бердичей и Семеновки. Это свидетельствует о том, что Силы обороны сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.

Как сообщает Института изучения войны (ISW), следующая линия обороны в этом районе находится на определенном расстоянии от позиций, которые захватчики атакуют с момента захвата Авдеевки в середине февраля. Продвижение врага будет быстрым, если ВСУ не будут пытаться удерживать позиции на полях.

По мнению аналитиков, прибытие бригад для восстановления боеспособности, о котором сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вероятно, позволит украинским войскам замедлить тактические успехи противника и, возможно, стабилизировать фронт.

Видео дня

В Институте изучения войны отметили, что Силы обороны смогли противостоять более чем одной дивизии ВС РФ, при том что сами уступали врагу в количестве боеприпасов и живой силы. По словам экспертов, прибытие подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование или признать, что более широкое или глубокое проникновение в ближайшем будущем маловероятно, или направить в этот район дополнительные резервы для продолжения достижения тактических успехов.

Но, замечают в ISW, стягивание дополнительных сил на это направление поставит под удар возможности россиян в районе Часового Яра или в подготовке летнего крупномасштабного наступления.

"Российским силам, вероятно, придется пополнить и усилить атакующие подразделения и снизить темп наступательных операций к западу от Авдеевки, если они не выделят дополнительные резервы, что, вероятно, ограничит способность России осуществлять дополнительные быстрые тактические наступления в этом районе", - говорится в отчете.

Война в Украине - последние новости

Руководитель департамента стратегических инициатив "Вернись живым" Иван Науменко заявил, что Вооруженные силы Украины должны в ближайшие год-полтора находиться в стратегической обороне.

Военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отмечает, что на Авдеевском направлении сложился ряд "негативных моментов". Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на Авдеевском направлении, вокруг Очеретино и Бердичева.

Российские захватчики смогли найти "слабые стороны" обороны украинских войск при "хронической нехватке боекомплекта".

Вас также могут заинтересовать новости: