Потенциальное будущее российское наступление с целью захвата Харькова будет чрезвычайно амбициозным мероприятием, которое создаст серьезные проблемы для российских сил.

Российские оккупанты пытаются своими угрозами в сторону Харькова растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед своим летним наступлением.

Об этом сообщает ISW, вспоминая, в частности, заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Тот вчера рассказал, что Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит перегруппировку. В связи с этим Украина была вынуждена усилить самые опасные участки на этом направлении.

Аналитики успокоили, что слова Сырского не свидетельствуют о неизбежности российской наступательной операции против Харькова. Главком отметил, что украинские силы недавно улучшили свои позиции возле Синьковки (к северо-востоку от Купянска). При этом один из российских милблогеров заявил, что войска РФ отступили на небольшое расстояние от Синьковки из-за нехватки живой силы.

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По мнению экспертов, неспособность россиян захватить Синьковку, несмотря на неоднократные массированные пехотные и механизированные атаки в течение многомесячного наступления, ставит под сомнение их боеспособность, а также боеспособность северной группировки войск в целом.

"ISW продолжает считать, что потенциальное будущее российское наступление с целью захвата Харькова будет чрезвычайно амбициозным мероприятием, которое создаст серьезные проблемы для российских сил, особенно с учетом того, что российские силы столкнутся с оснащенными украинскими силами после прибытия военной помощи США", - добавили в отчете.

Война в Украине - угроза наступления на Харьков

Как писал УНИАН, Сырский вчера сообщил, что российские захватчики давят по всей линии боестолкновения, пытаясь прорвать линию фронта. Самые ожесточенные бои идут на Покровском и Кураховском направлениях.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, россияне могут попытаться открыть новый фронт и атаковать Харьковскую область, но ВСУ готовы к таким вызовам.

Военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, зачем россияне наращивают численность на Харьковском направлении и в очередной раз активизировали свои действия на Купянском направлении.

По его словам, они пытаются создать видимость второго фронта, чтобы избежать удара со стороны украинских сил. Также россияне пытаются увеличивать линию фронта, чтобы максимально использовать окно возможностей, пока на передовую не поступили в нужном количестве боекомплекты и системы радиоэлектронной борьбы.

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