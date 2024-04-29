Сегодня все Ирины отмечают День ангела и принимают поздравления от друзей и близких. День ангела Ирины 29 апреля посвящен Ирине Аквилейской, которая вместе со своими сестрами Агапией и Хионией умерли за веру во времена гонений на христиан в Римской империи.
Мы собрали трогательные поздравления с Днем ангела Ирины 29 апреля и красивые картинки, которыми можно порадовать близкую Ирину.
Имя Ирина - что означает
Значение имени Ирина с древнегреческого - "мирная", "спокойная". Обладательницы этого имени имеют активный, жизнерадостный, стойкий и твердый характер. Трудности и неудачи не сбивают их с пути. Ирина редко совершает необдуманные поступки. Она может заниматься сразу несколькими делами и быть успешной во многих сферах.
Поздравления с Днем ангела Ирины
Несравненная Ирина,
Будь всегда неповторима,
Не грусти, не огорчайся,
Разных целей добивайся.
Пусть сбываются желанья.
Уваженья, пониманья!
Будь любимой и люби,
Жизнь в достатке проживи!
***
Ира, Ирочка, Ирина,
Ты мила, неповторима,
Ты светла, как солнца лучик,
Никогда с тобой не скучно.
Ты красива, ты прекрасна,
От улыбки твоей ясно.
Будь же ты всегда такая —
В чём-то даже неземная,
Пусть всегда хранят тебя
Счастье, вера и друзья.
***
С днём ангела, Ирина, поздравляем,
Любви, большого счастья мы желаем!
Всё светлое пусть радует тебя,
А рядом будут близкие друзья.
И чудеса не перестанут удивлять,
Все близкие не будут предавать,
Здоровья крепкого, удачи и терпения,
Достатка, радости, свободы и везения!
***
Сегодня ангел для Ирины
Благую весточку принёс,
Что будет сладкой жизнь и длинной,
И не коснётся чувств мороз!
И ты под божеской защитой
Пройдёшь судьбу, не зная бед.
Будь лучезарной и открытой,
Добро чтоб получать в ответ!
***
С днём ангела, Ирина!
Пусть счастье будет длинным,
Удача помогает,
Успехи оживают.
Пусть сбудутся желания,
Нагрянет процветание,
И все мечты заветные
Сбываются конкретно!
***
С днем ангела тебя, Ирина,
Желаю покровительства небес,
Жизнь сладка чтоб как малина,
А Ангел чтоб на плечи влез.
Пусть бережет тебя от боли,
От всех невзгод и неудач,
Чтоб к счастью подобрать пароли,
А нерешенных не было задач.
***
Ирина, с днем ангела тебя! Желаю, чтобы ангел-хранитель слышал все твои просьбы и молитвы, защищал тебя от плохого, а также исполнял все заветные и такие нужные желания!
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Ирина, поздравляю с днем ангела! Желаю каждый день ощущать себя комфортно и благополучно. Пусть твой хранитель оберегает от всех невзгод и никогда тебя не подводит!
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С днем ангела! Пусть в небе всегда путь тебе путеводная звезда освещает, чтобы знала ты, куда двигаться, развиваться и стремиться. Не останавливайся на достигнутом, следуй мечте и достигай целей. С праздником, Ирина!
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Ирина, поздравляю! В день ангела произойдут самые лучшие перемены, счастье окружит тебя, а нежность укутает в свои объятия. Ангелы в небе и глаза не спустят с тебя, чтобы невзгоды не подбирались и плохое настроение.