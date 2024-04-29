Сегодня поздравьте знакомых Ирин с Днем ангела с помощью наших картинок и пожеланий.

Сегодня все Ирины отмечают День ангела и принимают поздравления от друзей и близких. День ангела Ирины 29 апреля посвящен Ирине Аквилейской, которая вместе со своими сестрами Агапией и Хионией умерли за веру во времена гонений на христиан в Римской империи.

Мы собрали трогательные поздравления с Днем ангела Ирины 29 апреля и красивые картинки, которыми можно порадовать близкую Ирину.

Имя Ирина - что означает

Значение имени Ирина с древнегреческого - "мирная", "спокойная". Обладательницы этого имени имеют активный, жизнерадостный, стойкий и твердый характер. Трудности и неудачи не сбивают их с пути. Ирина редко совершает необдуманные поступки. Она может заниматься сразу несколькими делами и быть успешной во многих сферах.

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Поздравления с Днем ангела Ирины

Несравненная Ирина,

Будь всегда неповторима,

Не грусти, не огорчайся,

Разных целей добивайся.

Пусть сбываются желанья.

Уваженья, пониманья!

Будь любимой и люби,

Жизнь в достатке проживи!

***

Ира, Ирочка, Ирина,

Ты мила, неповторима,

Ты светла, как солнца лучик,

Никогда с тобой не скучно.

Ты красива, ты прекрасна,

От улыбки твоей ясно.

Будь же ты всегда такая —

В чём-то даже неземная,

Пусть всегда хранят тебя

Счастье, вера и друзья.

***

С днём ангела, Ирина, поздравляем,

Любви, большого счастья мы желаем!

Всё светлое пусть радует тебя,

А рядом будут близкие друзья.

И чудеса не перестанут удивлять,

Все близкие не будут предавать,

Здоровья крепкого, удачи и терпения,

Достатка, радости, свободы и везения!

***

Сегодня ангел для Ирины

Благую весточку принёс,

Что будет сладкой жизнь и длинной,

И не коснётся чувств мороз!

И ты под божеской защитой

Пройдёшь судьбу, не зная бед.

Будь лучезарной и открытой,

Добро чтоб получать в ответ!

***

С днём ангела, Ирина!

Пусть счастье будет длинным,

Удача помогает,

Успехи оживают.

Пусть сбудутся желания,

Нагрянет процветание,

И все мечты заветные

Сбываются конкретно!

***

С днем ангела тебя, Ирина,

Желаю покровительства небес,

Жизнь сладка чтоб как малина,

А Ангел чтоб на плечи влез.

Пусть бережет тебя от боли,

От всех невзгод и неудач,

Чтоб к счастью подобрать пароли,

А нерешенных не было задач.

***

Ирина, с днем ангела тебя! Желаю, чтобы ангел-хранитель слышал все твои просьбы и молитвы, защищал тебя от плохого, а также исполнял все заветные и такие нужные желания!

***

Ирина, поздравляю с днем ангела! Желаю каждый день ощущать себя комфортно и благополучно. Пусть твой хранитель оберегает от всех невзгод и никогда тебя не подводит!

***

С днем ангела! Пусть в небе всегда путь тебе путеводная звезда освещает, чтобы знала ты, куда двигаться, развиваться и стремиться. Не останавливайся на достигнутом, следуй мечте и достигай целей. С праздником, Ирина!

***

Ирина, поздравляю! В день ангела произойдут самые лучшие перемены, счастье окружит тебя, а нежность укутает в свои объятия. Ангелы в небе и глаза не спустят с тебя, чтобы невзгоды не подбирались и плохое настроение.

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