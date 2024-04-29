Мнение высказал Александр Коваленко.

Италия вместе с Францией и Великобританией намерена передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP EG. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что это наталкивает на интересную мысль.

Аналитик оценил тенденцию в предельно возможной поддержке Украины со стороны стран-союзников в Европе. По его словам:

"Пока в Конгрессе США бурлили политические страсти, Европа решала проблему с поставками боеприпасов Украине и балы сформирована чешская инициатива, в которой Чехия стала посредником по передаче боеприпасов".

Также в очень сжатые сроки Чехия нашла возможность стать посредником на почти 1,5 миллиона снарядов для Украины. При среднем настреле по 5-7 тысяч выстрелов в сутки - это фактически годовой запас для Украины, акцентировал обозреватель. "И всё это указывает на определённое распределение ролей", - намекнул он.

Коваленко считает, что в ближайшей перспективе именно таковой и будет главная роль Европы в вопросах обеспечения Украины. То есть, она будет заключаться в обеспечении ВСУ необходимым количеством БК.

Касательно помощи США - приоритетом могут сделать "железо". "Много "железа", с учётом того, каков размер помощи 2024 в сравнении с 2022 и 2023", - спрогнозировал Коваленко.

Крупнейший пакет помощи от Великобритании

В начале недели Великобритания объявила, что даст Украине крупнейший пакет помощи, охватывающий передачу 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow. В Defence Express оценили объемы помощи и перспективы, которые могут открыться перед Украиной. В частности, в вопросе поставок неанонсированных ЗРК, речь может идти как о ракетах ASRAAM, так и ракетах к ЗРК ближнего действия Stormer HVM.

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