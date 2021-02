Футболку с новым логотипом все увидят 13 февраля.

Украинский розничный банк под названием "А-Банк" стал новым генеральным партнером киевского "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

13 февраля киевляне сыграют дома против донецкого "Олимпика" в 14-м туре Украинской Премьер-лиги. Вице-чемпионы Украины выйдут на поле в новой форме с логотипом мобильного приложения ABank24.

"Перед киевским "Динамо" всегда ставились самые высокие задачи – уже более 80 лет команда борется за первенство во всех турнирах, в которых участвует. Партнеры, которые нам в этом помогают, тоже должны быть первыми в своей области или стремиться к этому. Уверен, что с новым генеральным партнером мы сможем сделать шаг вперед к новым футбольным вершинам", - сообщил почетный президент "Динамо" Игорь Суркис.

Главными совладельцами "А-Банка", по состоянию на декабрь 2016, являются братья Суркисы, Григорий и Игорь, и их дочери. В августе 2015 года они приобрели 96.6 % акций у владельцев "Приватбанка".

Заметим, что в 2015 году "Динамо" потеряло генерального партнера "Надра-Банк". После этого у киевлян не было титульного спонсора. Долгое время пустое место на футболке "Динамо" занимал напечатанный лозунг "Say No To Racism", который особенно поощряет УЕФА.

Автор: Будрин Артем