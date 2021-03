Саундтреком к видеоряду стала музыкальная композиция рок-группы "Jefferson Airplane".

Недавно вирусным видеороликом в сети стал клип "What is Ukraine?", где была подборка самых живописных и колоритных мест нашей страны. Сегодня украинцы имели возможность увидеть видеогимн на футбольную тематику - "What is Zbirna?".

У себя в Instagram его обнародовал вратарь "Шахтера" Андрей Пятов, который по совместительству является капитаном национальной сборной.

Видео, где были самые памятные кадры для "сине-желтой" команды страж ворот "горняков" подписал лаконично: "Моя родная". В ролике промелькнул также певец Дзидзьо, который является официальным амбассадором сборной Украины.

Запись уже успела собрать более 8 000 "лайков" и более 20 000 просмотров. Люди в комментариях написали много тёплых слов:

"Лучшие", "Сборная - это МЫ", "Мурашки по коже", "Это лучшее, что я видел за последнее время", "Наша гордость", "Вперед к победе", "Ждем ЕВРО".

Сборная Украины: матчи в марте

Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Стартовать в отборе предстоит 24 марта на стадионе "Сен-Дени" матчем против действующих чемпионов мира французов.

28 и 31 марта Украина проведет два матча во Львове - сначала против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.

Андрей Шевченко уже объявил расширенный список игроков, вызванных в сборную.

Автор: Будрин Артем