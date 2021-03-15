Недавно вирусным видеороликом в сети стал клип "What is Ukraine?", где была подборка самых живописных и колоритных мест нашей страны. Сегодня украинцы имели возможность увидеть видеогимн на футбольную тематику - "What is Zbirna?".
У себя в Instagram его обнародовал вратарь "Шахтера" Андрей Пятов, который по совместительству является капитаном национальной сборной.
Видео, где были самые памятные кадры для "сине-желтой" команды страж ворот "горняков" подписал лаконично: "Моя родная". В ролике промелькнул также певец Дзидзьо, который является официальным амбассадором сборной Украины.
Запись уже успела собрать более 8 000 "лайков" и более 20 000 просмотров. Люди в комментариях написали много тёплых слов:
"Лучшие", "Сборная - это МЫ", "Мурашки по коже", "Это лучшее, что я видел за последнее время", "Наша гордость", "Вперед к победе", "Ждем ЕВРО".
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Сборная Украины: матчи в марте
- Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.
- Стартовать в отборе предстоит 24 марта на стадионе "Сен-Дени" матчем против действующих чемпионов мира французов.
- 28 и 31 марта Украина проведет два матча во Львове - сначала против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.
- Андрей Шевченко уже объявил расширенный список игроков, вызванных в сборную.
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