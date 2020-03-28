Английский клуб оштрафовал футболиста за скандальное фото с детьми в Instagram

Игрок "Сток Сити" решил провести "урок" для детей в балаклаве.

Полузащитник "Сток Сити" и сборной Ирландии Джеймс Макклейн был наказан клубом за публикацию на своей странице в Instagram.

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В сторис футболист разместил фото, на котором он сидел в черной балаклаве на металлическом ящике, а его слушали двое детей, сидящие напротив.

"Сегодняшний школьный урок - история", - написал Макклейн.

"Сток Сити", как и части болельщиков, не понравились действия футболиста. Клуб официально сообщил о решении лишить полузащитника зарплаты за две недели. Кроме того, сам Макклейн извинился и удалил свой аккаунт в Instagram.

"Я не пытался кого-то оскорбить, но теперь понял, что все равно не избежал этого. Хочу извиниться за свои действия. После беседы с клубом я решил удалить свой аккаунт", - признался 30-летний хавбек.

Балаклава ассоциируется в Великобритании с Ирландской республиканской армией (ИРА). Это повстанческая группировка прошлого века, целью которой была борьба за полную независимость Северной Ирландии.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Манчестер Юнайтед" во время карантина примерил платье жены.