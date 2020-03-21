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Футболист Манчестер Юнайтед во время карантина примерил платье жены (фото)

14:41, 21 марта 2020
Футбол
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Виктор Линделеф / REUTERS

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции Виктор Линделеф во время карантина в АПЛ, связанного с пандемией коронавируса, решил примерить платье из коллекции своей супруги Майи.

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Об этом жена Линделефа сообщила в Instagram, выложив фото.

Надев платье, Линделеф утром встретил девушку с цветами, воздушными шарами и бутылкой шампанского, тем самым поздравив ее с запуском линейки одежды.

"9:55 утра. Спасибо за любовь и поддержку все эти годы. У меня всегда была эта мечта, и ты всегда заставлял меня верить, что это возможно", - написала Майя.

На счету Линделефа в этом сезоне 31 матч и 1 гол за "МЮ" во всех турнирах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Ливерпуля" нашел самое кропотливое занятие на время карантина.

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