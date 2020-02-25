Наполи - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Лео Месси и компания стартуют в плей-офф выездным матчем в Италии.

25 февраля в Неаполе пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Барселоной".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Наполи - Барселона.

Наполи - Барселона: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 22.00.

"Наполи" вышел в плей-офф ЛЧ со второго места в своей группе. Неаполитанцы набрали 12 очков в шести играх, пропустили вперед "Ливерпуль", но опередили "Зальцбург" и "Генк". "Барселона", набрав 14 очков, выиграла группу с "Боруссией", "Интером" и "Славией".

"Наполи" в третий раз в истории клуба пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пройти эту стадию неаполитанцам пока не удавалось. "Барселона" же доходит как минимум до 1/8 финала в шестнадцати подряд последних розыгрышах ЛЧ.

В своем национальном первенстве "Наполи" на данный момент занимает шестое место, тогда как "Барселона" лидирует в чемпионате Испании.

Друг против друга "Наполи" и "Барселона" ранее не играли.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Наполи - Барселона

Онлайн-трансляция матча

Главным арбитром этого матча назначен Феликс Брых из Германии.

"Наполи" сыграет в домашних цветах, а "Барселона" - в выездном желтом комплекте формы.

Игрокам "Наполи" на предыигровой тренировке пришлось попрыгать.

Видео с предматчевой тренировки "Барселоны" на "Сан-Паоло".

🏋️‍♂️ @CHAMPIONSLEAGUE WORKOUT CLIP | Barça train at the Stadio San Paolo in Naples, Italy pic.twitter.com/Afq9DWPVrJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020

Результаты команд в последних пяти матчах.

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо:

"Нам противостоит классная команда из классных игроков. Мы знаем, что будет тяжело. Но мы не должны бояться. Надо уважать соперника и играть в свой футбол".

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен:

"Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника его лучшей игры. Я знаю, на что способен "Наполи", они очень здорово смотрелись против команд высочайшего класса на групповой стадии".

У "Наполи" в этом матче точно не сыграет ведущий защитник Калиду Кулибали, у которого травмировано бедро. У "Барселоны" травмированы Луис Суарес, Усман Дембеле, Серхи Роберто и Жорди Альба.