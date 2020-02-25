Наполи - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
25 февраля в Неаполе пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Барселоной".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Наполи - Барселона.
Наполи - Барселона: где смотреть матч по ТВ
Начало встречи - в 22.00.
"Наполи" вышел в плей-офф ЛЧ со второго места в своей группе. Неаполитанцы набрали 12 очков в шести играх, пропустили вперед "Ливерпуль", но опередили "Зальцбург" и "Генк". "Барселона", набрав 14 очков, выиграла группу с "Боруссией", "Интером" и "Славией".
"Наполи" в третий раз в истории клуба пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пройти эту стадию неаполитанцам пока не удавалось. "Барселона" же доходит как минимум до 1/8 финала в шестнадцати подряд последних розыгрышах ЛЧ.
В своем национальном первенстве "Наполи" на данный момент занимает шестое место, тогда как "Барселона" лидирует в чемпионате Испании.
Друг против друга "Наполи" и "Барселона" ранее не играли.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Наполи - Барселона
Онлайн-трансляция матча
Главным арбитром этого матча назначен Феликс Брых из Германии.
"Наполи" сыграет в домашних цветах, а "Барселона" - в выездном желтом комплекте формы.
Игрокам "Наполи" на предыигровой тренировке пришлось попрыгать.
Видео с предматчевой тренировки "Барселоны" на "Сан-Паоло".
🏋️♂️ @CHAMPIONSLEAGUE WORKOUT CLIP | Barça train at the Stadio San Paolo in Naples, Italy pic.twitter.com/Afq9DWPVrJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020
Результаты команд в последних пяти матчах.
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо:
"Нам противостоит классная команда из классных игроков. Мы знаем, что будет тяжело. Но мы не должны бояться. Надо уважать соперника и играть в свой футбол".
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен:
"Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника его лучшей игры. Я знаю, на что способен "Наполи", они очень здорово смотрелись против команд высочайшего класса на групповой стадии".
У "Наполи" в этом матче точно не сыграет ведущий защитник Калиду Кулибали, у которого травмировано бедро. У "Барселоны" травмированы Луис Суарес, Усман Дембеле, Серхи Роберто и Жорди Альба.