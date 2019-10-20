Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги
В воскресенье, 20 октября, в девятом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" будет принимать на "Олд Траффорд" "Ливерпуль".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".
Начало поединка - в 18:30.
"Ливерпуль" идет без потерь на внутренней арене в нынешнем сезоне. Команда уже одержала восемь подряд побед и на данном этапе остается главным претендентом на титул, но впереди еще длинный сезон.
Более того, серия побед команды Юргена Клоппа с прошлого сезона составляет уже 17 матчей. В прошлом туре мерсисайдцы победили крепкий "Лестер" - 2:1.
"Манчестер Юнайтед" остается в глубоком кризисе и занимает 14-е место в турнирной таблице. Будущее тренерского штаба Уле Гуннара Сульшера в тумане, а в прошлом туре команда умудрилась уступить "Ньюкаслу" - 0:1.
АПЛ, 9-й тур
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Онлайн-трансляция матча
Промо матча от "Юнайтед".
🔴 A rivalry like no other 🔴#MUNLIV: coming 🔜 pic.twitter.com/nVDaBTGYUS— Manchester United (@ManUtd) 20 октября 2019 г.
А вот и архивы. Как "Ливерпуль" со Стивеном Джеррардом и Луисом Суаресом огорчал "Ман Юнайтед" на "Олд Траффорд".
Another memorable away day at Old Trafford 🔴— Liverpool FC (@LFC) 20 октября 2019 г.
🔜 #MUNLIVpic.twitter.com/WDUYfhBKZr
"Ливерпуль" вспомнил собственную победу над "Лестером" в прошлом туре.
Big moments 👊— Liverpool FC (@LFC) 20 октября 2019 г.
Before today's clash, take a look back at our last @premierleague victory 🔴 pic.twitter.com/K7zHEup267