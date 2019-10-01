Аталанта - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
1 октября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане пройдет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Манчестер Сити".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Шахтер".
Начало встречи - в 19.55.
Аталанта - Шахтер: где смотреть матч по ТВ
И "Шахтер", и "Аталанта" стартовали на групповом этапе ЛЧ с разгромных поражений. Команда украинца Руслана Малиновского в своем дебютном матче в Лиге чемпионов проиграла загребскому "Динамо" со счетом 0:4. "Шахтер" в Харькове уступил "Манчестер Сити" - 0:3.
Аталанта - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
В еврокубках "Шахтер" одиннадцать раз играл в Италии и одержал всего одну победу (в 2011 году над "Ромой") при двух ничьих и восьми поражениях.
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Главный арбитр матча - Тобиас Штилер из Германии.
Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур
Аталанта - Шахтер
Онлайн-трансляция матча
Шахтер сегодня сыграет в выездном комплекте формы:
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед игрой заявил, что ждет "сложного матча". "Они просто фантастические, играют великолепно", - сказал тренер про "Аталанту".
Предматчевая тренировка "горняков" на "Сан-Сиро".
"Шахтер" и "Аталанта" впервые в истории сыграют друг против друга в еврокубках.