Аталанта - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

11:50, 01 октября 2019
Футбол
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Шахтер попытается набрать первые очки в ЛЧ / фото: ФК Шахтер

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Шахтер".

Начало встречи - в 19.55.

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И "Шахтер", и "Аталанта" стартовали на групповом этапе ЛЧ с разгромных поражений. Команда украинца Руслана Малиновского в своем дебютном матче в Лиге чемпионов проиграла загребскому "Динамо" со счетом 0:4. "Шахтер" в Харькове уступил "Манчестер Сити" - 0:3.

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В еврокубках "Шахтер" одиннадцать раз играл в Италии и одержал всего одну победу (в 2011 году над "Ромой") при двух ничьих и восьми поражениях.

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Главный арбитр матча - Тобиас Штилер из Германии.

Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Аталанта - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

Шахтер сегодня сыграет в выездном комплекте формы:

фото: twitter.com/FCShakhtar

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед игрой заявил, что ждет "сложного матча". "Они просто фантастические, играют великолепно", - сказал тренер про "Аталанту".

Предматчевая тренировка "горняков" на "Сан-Сиро".

"Шахтер" и "Аталанта" впервые в истории сыграют друг против друга в еврокубках. 

twitter.com/FCShakhtar

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Теги: #Шахтер#Лига чемпионов#Аталанта