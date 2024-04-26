Она отметила, что в тот момент выпила лишнего.

Украинская блогерша и травести-дива Монро откровенно призналась, каким был ее первый секс в жизни.

Оказалось, что тот момент она не охотно вспоминает, ведь была в состоянии алкогольного опьянения. Более того, ее первый интим был без защиты, поэтому сейчас Монро не советует никому повторять этих ошибок.

"Первый секс был без презерватива и это ужасно. Была на кураже, на эмоциях, в состоянии алкогольного опьянения. Это последствия отсутствия и школьного полового воспитания, и в семье", - рассказала она в комментарии блогеру Леониду Полищуку.

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В каком возрасте случился первый сексуальный опыт и кто был тогда в постели с Монро - блогер не отметила. Но добавила, что долго стеснялась собственного тела. С этой проблемой она даже обращалась к психотерапевту и хотела избавиться от комплекса.

"Меня не научили правильной телесности. Я стеснялась своего тела. Только сейчас я прорабатываю это со своим психотерапевтом".

Что известно о Монро

Монро - известная телеведущая, блогер, первая травести-дива в Украине. Она не скрывает, что делала себе пластику и показывает честные фото в сети. А недавно блогер официально сменила фамилию и рассказывала, как ходила к ТЦК.

Напомним, ранее травести-дива Монро ответила, были ли у нее отношения с нардепом.

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