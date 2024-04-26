О сроках доставки помощи Киеву в США не разглашают.

США уже начали поставки оружия и боеприпасов для Украины в рамках нового пакета помощи.

Как сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга, подробности относительно сроков поставки военной помощи раскрывать не будут. Впрочем, процесс уже начался.

"Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет, как я уже упоминал ранее, через несколько дней, если не раньше", - сказал Райдер.

По его словам, поставки некоторого оборудования займет больше времени. Однако, что касается артиллерийских боеприпасов, то США "уже движутся, чтобы осуществлять эти поставки".

Помощь США Украине

24 апреля президент США Джо Байден поддержал миллиардную помощь Украине, принятую Конгрессом. Как сказал глава Белого дома, эта помощь является также "инвестированием в собственную безопасность США", поскольку когда "наши союзники станут более безопасными и сильными, мы будем сильнее".

Байден подчеркнул, что путь этого закона на его стол был нелегким, документ должен был оказаться там раньше, "но все-таки он поступил, и в тот момент, когда это нужно".

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