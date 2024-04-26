Враг пытается продвигаться в Очеретино и на запад в сторону населенного пункта Прогресс.

Российские оккупанты перебрасывают новые резервы на Покровское направление в Донецкой области. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, ситуация на Покровском направлении остается самой сложной. "Враг пытается продвигаться в Очеретино и на запад в сторону населенного пункта Прогресс. На этом направлении враг имеет трехкратное преимущество в живой силе. Туда он перебрасывает свои резервы. Там даже появляются первые части новосформированной 27-й дивизии армии РФ. То есть основные усилия враг бросает на Очеретино, и прежде всего на расширение вклинивания", - пояснил Згурец.

Он рассказал, что боевые действия продолжаются в населенном пункте Новокалиново и в районе Новобахмутовки. "Врагу удалось зайти в Новобахмутовку. Эти два населенных пункта расположены к северу и к югу от Очеретино", - заявил эксперт.

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Он также подчеркнул, что россияне пытаются усложнить контратакующие действия ВСУ, которые могут перерезать это вклинение.

"Сейчас мы проводим оборонительные действия. Но, если россияне будут иметь дальнейшее преимущество и наше военное руководство оценит риски и последствия, нельзя исключать, что в случае угрозы для нашей группировки, которая держит линию обороны от Бердичей на юг, может быть принято решение об отводе войск ВСУ на вторую линию обороны, которая идет вдоль водных преград. Участок от Очеретино создает определенные тактические угрозы для наших войск. Главное, чтобы эти угрозы не переросли в успехи противника. Все будет решать наличие резервов, артиллерии, и понимание особенности обороны на этом участке", - подчеркнул Згурец.

Ситуация вокруг Очеретино

Оккупанты контролируют только часть села Очеретино, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Очеретино полностью еще не потеряно, там продолжаются боевые действия. Он отметил, что россияне действительно зашли в населенный пункт и контролируют южную часть Очеретино. В то же время, как заявил Коваленко, сейчас Силы обороны пытаются врага выбить оттуда.

"Особенно над этой задачей работают подразделения 47-й ОМБр. Стоит отдельно отметить, почему оккупанты так активно атакуют в направлении Очеретино. Дело в том, что этот населенный пункт расположен по трассе 0511. Эта трасса логистически выводит на Покровск", - пояснил Коваленко. Кроме того, по словам эксперта, оккупанты пытаются обойти линии обороны украинских подразделений вблизи Авдеевки.

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