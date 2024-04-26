Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз подтверждена успешная ликвидация пачки российских офицеров.
Как сообщает украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", среди "успешно демобилизованных":
- капитан Маслов Михаил;
- старший лейтенант Дедюхин Михаил;
- старший лейтенант Бахмудов Магомедсалам;
- старший лейтенант Ляхор Дмитрий;
- старший лейтенант Останков Эдуард;
- лейтенант Пантюшин Дмитрий;
- младший лейтенант Хитев Евгений.
Потери России в Украине
Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. Так, за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по двум пунктам управления, 8 районах сосредоточения личного состава и трех зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления и району сосредоточения личного состава противника.
Украинские защитники за сутки отправили в ад почти тысячу российских оккупантов. Общие боевые потери личного состава составили около 463 тыс. 930 человек.