Среди подтвержденных потерь один капитан и много старших лейтенантов.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз подтверждена успешная ликвидация пачки российских офицеров.

Как сообщает украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", среди "успешно демобилизованных":

капитан Маслов Михаил;

старший лейтенант Дедюхин Михаил;

старший лейтенант Бахмудов Магомедсалам;

старший лейтенант Ляхор Дмитрий;

старший лейтенант Останков Эдуард;

лейтенант Пантюшин Дмитрий;

младший лейтенант Хитев Евгений.

Потери России в Украине

Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. Так, за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по двум пунктам управления, 8 районах сосредоточения личного состава и трех зенитно-ракетных комплексах противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления и району сосредоточения личного состава противника.

Украинские защитники за сутки отправили в ад почти тысячу российских оккупантов. Общие боевые потери личного состава составили около 463 тыс. 930 человек.

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