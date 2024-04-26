Во время воспитания детей родители допускают ошибки, однако в будущем забывают говорить о них.

Когда человек становится взрослым, то его отношения с родителями меняются, иногда к лучшему, а иногда наоборот ухудшаются. Терапевт Недра Гловер Тавваб, автор книги "Установите границы, найдите мир" опубликовала в своем Insragram сообщение под названием "Вещи, которые взрослые дети хотят услышать". В нем она перечислила ряд простых, но очень сильных фраз, которые родители могут сказать своим взрослым детям, пишет HuffPost.

"Взрослые дети часто стремятся услышать от своих родителей подтверждающие фразы, такие как признание прошлой боли или выражение понимания. Эти утверждения могут иметь значительную целительную силу, особенно когда родители были заняты собственными проблемами, что привело к неудовлетворению эмоциональных потребностей в детстве", - отметила для издания ассоциированный брачный и семейный психотерапевт в The Connective в Северной Калифорнии Лара Моралес Дейттер.

Специалисты привели шесть важных фраз, которые родители могут сказать своим взрослым детям, чтобы улучшить их отношения.

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"Мне жаль"

Терапевт и писатель Джо-Эл Карабалло рассказал, что эти два слова являются тем, что многие взрослые дети хотят услышать больше всего от своих родителей.

"В некоторых случаях этот выбор создавал определенные проблемы для их психического здоровья. Возможность получить одобрение и извинения от своих родителей была бы огромной победой для взрослых детей, которые стремятся разорвать некоторые негативные семейные циклы и двигаться вперед в своей жизни с лучшим психическим здоровьем", - отметил терапевт.

В свою очередь ассоциированный семейный терапевт The Connective Ариэль Дуалан отметила, что очень важно, чтобы родители извинялись перед своими взрослыми детьми за боль, которую они, вероятно, могли причинить, даже если это было непреднамеренно.

"Большинство взрослых детей понимают, что их родители не идеальны и имеют лучшие намерения, когда речь идет о воспитании. Некоторым родителям трудно признать, что они непреднамеренно или намеренно причинили боль своим взрослым детям на любом этапе их жизни", - сказала Дуалан.

"Я был в режиме выживания"

Несмотря на то, что это утверждение не является оправданием плохого воспитания или плохого поведения, оно показывает, что пока родители пытались справиться со всеми трудностями, то могли упустить возможность для воспитания ребенка.

"Как молодому человеку, особенно без детей, может быть очень трудно представить свою реальность детства вне того, что вы были ребенком - в отличие от взрослого, который имел работу, который должен был приходить домой и готовить еду, который все еще должен был иметь друзей, который должен был делать все это, воспитывая вас", - отметила терапевт Гловер Тауваб.

Семейный психотерапевт из Лос-Анджелеса Гаяне Арамян согласилась с таким мнением.

"Наши родители, скорее всего, делали все возможное с теми инструментами, которые были у них в то время. Возможно, они не имели того острого осознания своих эмоций или коммуникативных навыков, которых мы ожидаем от родителей сегодня", - подчеркнула она.

"Я очень горжусь тобой"

Независимо от того, сколько человеку лет, он хочет знать, что его родители действительно гордятся им.

"Многие стареющие родители воспитывали своих детей "быть лучше" и стремиться к большему, чем [родители] могли им дать. Это придало многим из нас определенной уверенности и тревоги относительно того, насколько хорошо мы справляемся. Услышать: "Я горжусь тем, что ты сделал и кем ты являешься" может стать лучом света для стареющих миллениалов, которые сомневаются в своих достижениях и позиции в жизни", - объяснил Карабалло.

"Твой жизненный путь отличается от моего, но я тебя поддерживаю"

Некоторые родители могут подталкивать своих взрослых детей идти похожим путем, которым шли они, ведь считают, что это "правильно". Поэтому услышать от родителей, что они уважают и поддерживают ваше решение жить так, как вы хотите, очень важно.

"Это утвердительное высказывание признает индивидуальность пути взрослого ребенка и подтверждает его автономию в принятии жизненного выбора. Оно выражает родительское принятие и одобрение, способствуя чувству уверенности и эмоционального благополучия", - заверила Моралес Дейттер.

"Тебе нужен совет, или ты хочешь, чтобы я тебя выслушал?"

Во время того, как взрослый ребенок сталкивается с трудностями, иногда ему необходимы отыскать свой путь без помощи родителей.

"Взрослые родители должны помнить, что я тоже бился головой. Я тоже принимал плохие решения. И я говорю с места мудрости и знаний только после того, как попробовал некоторые из тех вещей, о которых говорят мои дети", - сказала Гловер Тауваб.

Несмотря на то, что для родителей вполне естественно защитить своих детей от повторения тех же ошибок, это "не дает взрослому ребенку пространства для самоутверждения как собственной личности", добавляет Дуалан, - "и не позволяет родителям узнать, кем стал их взрослый ребенок".

"Я все еще здесь для тебя"

Даже во взрослом возрасте родители могут быть для человека уютным местом, куда можно в любой момент прийти.

"Работа родителей не заканчивается, когда дети достигают взрослого возраста. Просто меняются отношения. Хотя стареющие родители должны переориентироваться с ухода за детьми на другие личные дела, это не означает, что они не могут быть вовлеченными и уважаемыми союзниками в жизни своих детей. Определить правильные границы, сохраняя при этом активное присутствие и заботу, - это деликатный, но важный танец", - подытожил Карабалло.

Другие советы психологов

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