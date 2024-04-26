Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро – 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 26 апреля, вырос на 5 копеек и составляет 39,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 43,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,35 грн, евро – по курсу 42,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился – 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не претерпел изменений и составляет 42,92 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар 26 апреля вырос на 1 копейку, до 39,89 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,78 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня неизменен и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,80 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,67 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 42,52 грн/евро, то есть гривня упала на 34 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

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