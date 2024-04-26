Интерпайп призвал смягчить систему бронирования для прифронтовых предприятий: там острый дефицит кадров.

Компания "Интерпайп" предлагает скорректировать систему бронирования работников, что поможет промышленным предприятиям в прифронтовых регионах смягчить проблему кадрового дефицита. Об этом сообщил директор по персоналу группы Виталий Пахомов.

"По государственным нормам на критически важных предприятиях, к которым относится Интерпайп, бронированию подлежат 50% военнообязанных от текущего количества. Причем уже мобилизованные работники являются не военнообязанными, а военнослужащими. Соответственно, мы можем бронировать половину текущего количества за минусом мобилизованных. То есть, чем больше наших сотрудников мы отдаем фронту, тем меньше можем забронировать тех, кто остался работать", - сказал HR-директор.

По его словам, критически важным для "Интерпайпа" является хотя бы один из трех вариантов смягчения ограничений бронирования. "Это либо аналогично предприятиям топливно-энергетического комплекса снятие ограничений по количеству военнообязанных, которые подлежат бронированию. Или увеличение до 80% количества забронированных. Или хотя бы разрешение дополнительно бронировать 100% численности мобилизованных работников", - считает HRD.

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Еще одно необходимое изменение, по его убеждению - это 3-месячный иммунитет от мобилизации для вновь принятых работников, чтобы компания могла их забронировать.

"Официальный прием на работу военнообязанного работника предусматривает постановку его на воинский учет, и с большой вероятностью - немедленную мобилизацию. Сейчас это серьезный стоппер для потенциальных кандидатов, которые предпочитают временную договорную занятость в маленьких компаниях", - отмечает Пахомов, добавляя, что без таких изменений остановка производства из-за нехватки персонала вполне вероятна.

Сейчас "Интерпайп" пытается избежать нежелательного сценария, пополняясь специалистами в прифронтовых городах, где расположены его активы, чтобы если не полностью остановить, то хотя бы замедлить критическое обострение проблемы. Самая острая нехватка работников - в Никополе, который с июля 2022 года является зоной боевых действий. Люди на заводах работают сверхурочно, иногда без выходных. Это компенсируется материально, но в таком режиме компания может работать ограниченное время, резюмируется в материале.