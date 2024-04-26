В течение последней недели ускорилось продвижение оккупантов на запад от Авдеевки.

Несмотря на постоянные тяжелые потери российские захватчики захватили несколько малых поселений к западу от Авдеевки. Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в сети X со ссылкой на данные разведки.

"Продвижение российских сил к западу от Авдеевки в Донецкой области ускорилось в течение последней недели. Российские сухопутные войска создали узкий выступ вглубь украинской территории, чтобы войти в город Очеретино, который расположен примерно в 15 километрах к северу от центра Авдеевки", - сообщает разведка.

Также сказано, что с тех пор, как в середине февраля российские сухопутные войска установили контроль над Авдеевкой, этот район остается одним из основных направлений российских операций.

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"Несмотря на большие потери, которые продолжают нести российские сухопутные войска, весьма вероятно, что они способны постоянно поражать украинские позиции в этом районе и установили контроль над несколькими малыми поселениями", - отмечает разведка.

Украина теряет территорию из-за задержки помощи - детали

Как сообщал УНИАН, недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что задержки в одобрении помощи для Украины привели к тому, что Силы обороны Украины потеряли часть территорий на востоке. Речь идет, в частности, об Авдеевке Донецкой области.

Захват россиянами Авдеевки ознаменовался тем, что вместо небольшого индустриального центра им достались сплошные руины, в которые они превратили этот город.

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