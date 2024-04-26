Певица отметила, что они стараются сразу решать спорные вопросы.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая в прошлом году вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина, впервые рассказала о конфликтах в их семье.

Она откровенно заявила, что редко у них возникают недоразумения. Однако даже если кому-то что-то не нравится, то это решается благодаря разговорам.

"У нас ссор не бывает, мы можем общаться, мы не грыземся. Мы общаемся, обычно это так драматично, мы так медленно говорим, какая-то драма может быть. А так, чтобы прямо ссориться, то нет. Стаканы не били, это не про нас", - сказала Надя в интервью Люкс ФМ.

Что известно о личной жизни Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева 7 лет была замужем за Владимиром Дантесом. Однако пара решила расстаться.

В июне 2023 года певица тайно сыграла свадьбу с Михаилом Кацуриным, а ее экс-супруг закрутил роман с Дашей Кацуриной - бывшей женой Миши.

Дорофеева отмечала, что чувствует полную идиллию в новых отношениях. Ей комфортно в быту с Кацуриным, который ее во всем поддерживает. Также Надя ладит с детьми мужа от предыдущего брака с Дашей.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о болезни, с которой борется 6 лет.

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