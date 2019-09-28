"Они фантастические": главный тренер Шахтера ждет сложного матча против Аталанты в ЛЧ

Специалист уверен, что у дончан есть все для достойной борьбы с итальянцами.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру назвал сильные стороны итальянской "Аталанты" перед поединком второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Португальца цитирует пресс-служба "горняков".

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"Случившееся в Загребе - не то, что "Аталанта" показывает в течение всего сезона. Это ошибочный шаг. Они очень компетентны и сильны. "Аталанту" вы видели в последнем матче с "Ромой": индивидуальная опека по всему полю, высокий прессинг, очень быстрые атаки после выигрыша мяча. Они просто фантастические, играют великолепно.

С этим соперником будет очень сложный матч. Это отличный вызов для нас. Мы работаем несколько месяцев, чтобы быть сильными в эти моменты сезона, и мы сильны", - подчеркнул Каштру.

Тренер отметил, что представители "Шахтера" тщательно анализируют соперника:

"У нас есть отчеты по всем матчам "Аталанты". Есть люди, которые наблюдают за командой. Мы работаем своим коллективом, чтобы изучать и анализировать соперников. Но мы тоже очень сильны, и "Аталанте" также придется очень нелегко в поединке с нами".

Поединок второго тура группы C "Аталанта" - "Шахтер" пройдет 1 октября в Италии. В первом туре итальянцы уступили загребскому "Динамо" (0:4), а "Шахтер" - "Ман Сити" (0:3).

УНИАН ранее сообщал, что дебютный гол Коноплянки помог "Шахтеру" разгромить "Ворсклу".